新竹肉圓名店出事 老闆傳家暴遭警察上銬帶走

竹市西門街老字號肉圓店，老闆因家暴被警方帶回移送。（圖：臉書新竹人新竹事）

新竹市西門街一家知名肉圓店，昨天（30日）下午被民眾拍到大批警察在店門口，照片還上傳「新竹人新竹事」。初步了解，肉圓店陳姓老闆因家庭糾紛，持利器質問妻子，幸好警方及時趕到將陳姓老闆帶回警局，依傷害和違反保護令罪嫌移送法辦。

新竹肉圓名店老闆家暴，警方登門帶人引起民眾關切。（圖：臉書新竹人新竹事）

網友在臉書「新竹人新竹事」貼文指出，下午在肉圓店前來了一堆警察，還有人被上銬帶走，隔壁甜點店門口還有人在哭，現場一陣混亂，不知道發生什麼事？由於正值非洲豬瘟疫情，也有網友猜測是否和豬肉有關。

警方獲報後，第一時間趕抵現場，由於老闆陳姓男子違反保護令，妻子也對丈夫提出傷害告訴，警方已將陳姓老闆以現行犯帶回派出所，訊後依傷害罪嫌、違反保護令等罪嫌移送法辦。

據了解，這家肉圓店陳姓老闆，2023年12月時，就曾和妻子發生口角，當時拿冷湯潑灑妻子，妻子就已經申請保護令，為期2年。但陳姓老闆卻再次出言恐嚇妻子，甚至持利器質問妻子，妻子第一時間躲到隔壁店舖前，嚇得直掉淚。

這家位於鬧區西門街上的老字號肉圓店，已有一甲子歷史，肉圓最大特色是包入粟子，店家的槓丸湯更是Q彈有勁，是不少饕客必點的「套餐」。第一代老闆在騎樓經營白手起家，也打響肉圓店的名號。第二代接手後，因經營理念不同產生分歧，西門街老店由老大經營，姐姐與弟弟則另開分店。

警語：遇到家暴事件，請打113保護專線