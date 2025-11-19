新竹臺大分院串聯12院所響應世界抗生素週 醫界攜手防堵抗藥性

【警政時報 張家燁／新竹報導】為響應世界衛生組織推動的「世界抗生素週」（World Antimicrobial Awareness Week），新竹臺大分院今（19）日宣布攜手 12 家醫療與基層院所共同展開抗藥性防治行動，以跨院合作方式強化社區防線，參與院所包含臺大醫院雲林分院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、大千綜合醫院、為恭紀念醫院及多家基層診所，透過線上會議進行聯合宣示，各院所代表共同舉起「預防抗生素抗藥性」手牌，呼應今年主題「即刻行動：守護當下，保障未來（Prevent resistance together: Act now, preserve the future）」，展現醫界攜手防堵抗藥性、守護全民健康的決心。

新竹臺大分院與12家醫療及基層院所代表共同響應「世界抗生素週」，現場舉起「預防抗生素抗藥性」手牌，展現醫界攜手防堵抗藥性的決心，共同守護全民健康。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹臺大分院洪冠予院長表示，抗生素抗藥性問題正悄然削弱人類對抗感染的能力，是全球共同面臨的公共衛生危機，唯有醫療體系與社區攜手，才能有效守住抗生素的最後防線，今年再度串聯十二家院所響應，象徵醫界落實「一個健康（One Health）」理念，從醫院、社區到生活環境都需共同行動，才能保障全民現在與未來的健康。

家長與孩子參與「世界抗生素週」兒童衛教闖關活動，透過繪畫及洗手五時機宣導，從小建立正確清潔、用藥與感染預防觀念。（圖/記者張家燁翻攝）

盛望徽副院長指出，抗藥性防治並非感染科或藥師單一專業的任務，而是整個醫療團隊的共同責任，從急診、住院到社區照護，臨床醫師、護理人員、藥師與檢驗科團隊都需具備正確用藥知識，落實抗生素合理使用與 AMS（Antimicrobial Stewardship）管理。感染管制中心主任郭漢岳補充，冬季為呼吸道病毒盛行期，流感、RSV、新冠多屬病毒感染，一般不需使用抗生素；錯誤使用不僅無助於病情改善，反而增加副作用並加速抗藥性產生。

衛教活動現場，藥師示範手部清潔及抗藥性預防互動設備，吸引家長與孩童參與，透過實作體驗認識正確的清潔與用藥觀念。（圖/記者張家燁翻攝）

為讓抗藥性防治走進日常生活，新竹臺大分院於院區大廳舉辦「共同預防抗生素抗藥性」衛教活動，結合藥師面對面諮詢、有獎徵答及互動展示，將專業知識化為易懂的生活提醒，讓民眾在參與中理解、在行動中改變。新竹臺大分院提醒，民眾若出現感冒或感染症狀，應就醫評估並遵循醫囑，不自行使用或要求抗生素，正確用藥才能為下一代守住安全且有效的醫療環境。

