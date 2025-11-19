新竹臺大分院串聯12院所響應世界抗生素週 醫界攜手防堵抗藥性
【警政時報 張家燁／新竹報導】為響應世界衛生組織推動的「世界抗生素週」（World Antimicrobial Awareness Week），新竹臺大分院今（19）日宣布攜手 12 家醫療與基層院所共同展開抗藥性防治行動，以跨院合作方式強化社區防線，參與院所包含臺大醫院雲林分院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、大千綜合醫院、為恭紀念醫院及多家基層診所，透過線上會議進行聯合宣示，各院所代表共同舉起「預防抗生素抗藥性」手牌，呼應今年主題「即刻行動：守護當下，保障未來（Prevent resistance together: Act now, preserve the future）」，展現醫界攜手防堵抗藥性、守護全民健康的決心。
新竹臺大分院洪冠予院長表示，抗生素抗藥性問題正悄然削弱人類對抗感染的能力，是全球共同面臨的公共衛生危機，唯有醫療體系與社區攜手，才能有效守住抗生素的最後防線，今年再度串聯十二家院所響應，象徵醫界落實「一個健康（One Health）」理念，從醫院、社區到生活環境都需共同行動，才能保障全民現在與未來的健康。
盛望徽副院長指出，抗藥性防治並非感染科或藥師單一專業的任務，而是整個醫療團隊的共同責任，從急診、住院到社區照護，臨床醫師、護理人員、藥師與檢驗科團隊都需具備正確用藥知識，落實抗生素合理使用與 AMS（Antimicrobial Stewardship）管理。感染管制中心主任郭漢岳補充，冬季為呼吸道病毒盛行期，流感、RSV、新冠多屬病毒感染，一般不需使用抗生素；錯誤使用不僅無助於病情改善，反而增加副作用並加速抗藥性產生。
為讓抗藥性防治走進日常生活，新竹臺大分院於院區大廳舉辦「共同預防抗生素抗藥性」衛教活動，結合藥師面對面諮詢、有獎徵答及互動展示，將專業知識化為易懂的生活提醒，讓民眾在參與中理解、在行動中改變。新竹臺大分院提醒，民眾若出現感冒或感染症狀，應就醫評估並遵循醫囑，不自行使用或要求抗生素，正確用藥才能為下一代守住安全且有效的醫療環境。
更多警政時報報導
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
其他人也在看
AI熱潮降溫 熱錢從爆發成長標的轉向AI價值股 並延伸到能源、電力設備和AI基礎設施原物料｜鏡轉全球｜#鏡新聞
美國賓州三浬島核電廠，1979年曾發生美國史上最嚴重核災，剩下的反應爐也在2019年因持續虧損而全面關閉，不過最近又準備重啟，美國政府甚至向營運商提供10億美元貸款，因為資料中心這些AI基礎設施的興建浪潮，讓缺電成為現實最大焦慮，不止是美國，就連在中國市場投資人也開始轉向能源、電力設備和AI基礎設施需要的金屬原物料。 美股最近走勢反映AI熱潮降溫，4大指數本週全面跌破50日移動均線，費城半導體指數也從波段高點拉回10%，步入修正。市場資金從爆發型成長股轉向更穩健的AI價值股，例如矽谷創投教父提爾第3季出清輝達持股，加碼微軟與蘋果，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威上季斥資近50億美元敲進Google母公司Alphabet，成為波克夏第10大持股。 此外，輝達和微軟不打算把雞蛋都放在OpenAI這個籃子裡，聯手向AI新創Anthropic投資150億美元，Anthropic將使用微軟和輝達的基礎設施，微軟則會引入Anthropic的模型。Anthropic策略與OpenAI不同，聚焦開發更實用的AI程式設計助手，吸引更多企業客戶，預期2028年就能達成損益兩平，比OpenAI更早一步。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 38 分鐘前
UBA》戴辰諺17分8籃板雙新高 扛老外波波卡最難搞但極友善
上季第七黎明學院17日開胡、隊史首勝臺師後，18日乘勝追擊，又以89：57輕取中原大學，在114學度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，開季3連敗後2連勝，吳建龍教練刻意磨季前由國體大轉來的198公分大三長人戴辰諺，他也沒讓人失望，板凳出發打25分鐘，10投中7、5罰中3，攻下17分8籃板，都是UBA生涯3年來單場新高，也是首度得分上雙。戴辰諺過去兩季披國體戰袍，最高單場得分是大一對政大得6分，最多籃板也是大一對健行拿7個，今天一戰雙新高。最重要是，他除練球時與新外援泰力一對一攻防之外，教練團也讓他試著去扛各隊的外籍中鋒，開季3連敗，他逐一對位輔大莫森、健行史密斯、政大波波卡，他說，波波卡最難扛，因他噸位既大，而且夠硬，但波波卡頗「友善」，兩人對上時，一直用英文跟他「聊」，他聽不太懂，但相信波波卡應是善意的。至於練球時跟隊友泰力一對一，戴辰諺說，泰力很厲害，也願意教他，教練吳建龍說，有機會不排除請40歲的前中華男籃「不老中鋒」曾文鼎，一對一教戴辰諺。戴辰諺出身南投埔里，埔里國中國三最後一季JHBL甲級，曾打進16強預賽，畢業後進臺中東山高中，高三才報進12人正選，但HBL資格麗台運動報 ・ 18 分鐘前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 12 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 8 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 2 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 15 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 5 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前