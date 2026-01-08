新竹臺大分院展現團隊醫療創新實力 榮獲三項國家新創獎





新竹臺大分院專注智慧醫療與創新醫療研發多年，第二十二屆國家新創獎日前公布得獎名單，憑藉卓越的科研能量與臨床創新成果，新竹臺大分院一舉拿下學研新創獎及臨床新創獎三獎項，再次展現以臨床需求為導向、推動智慧醫材與精準醫療的研發實力。

新竹臺大分院本次三項國家新創獎皆源自臨床第一線常見卻長期存在的照護痛點，涵蓋中耳治療、突發性聽力喪失與呼吸道手術安全等領域，讓醫師在診斷與治療決策上有更精準的工具，也讓病人在治療歷程中減輕負擔，在臨床應用與商轉發展方面均具重要意義。

新竹臺大分院洪冠予院長表示：「國家新創獎是國內生醫科技領域的重要指標，獲獎不僅代表技術突破，更象徵醫院長期致力促進跨領域合作、支持臨床醫師投入創新研究的成果，此次獲獎對新竹臺大分院的醫療團隊是非常大的肯定。」他並進一步強調：「我們以臨床需求為核心，鼓勵團隊將醫療現場的實際問題，轉化為具備實證基礎且能真正改善照護品質的創新解決方案，此次獲獎再次展現新竹臺大分院在智慧醫材與精準醫療領域的創新能力。」

由新竹臺大分院吳振吉副院長團隊與施吉生技應材公司研發的生物可吸收式中耳通氣管，採用 FDA 核准之聚乳酸材料，可於 1 至 2 年內自然吸收，免除病人再次手術取出負擔。相關實驗顯示具良好生物相容性與結構穩定性，不影響聽力功能，可降低耳膜併發症風險，回應中耳炎治療長期臨床痛點，具高度臨床應用潛力。

新竹臺大分院譚慶鼎副院長與合作團隊，包括臺大總院、馬偕醫院、臺大醫院雲林分院與廣達電腦股份有限公司，特別針對突發性感音神經性聽力喪失（突發性耳聾）運用QOCA Aim研發人工智慧輔助決策技術。突發性耳聾為臨床常見的聽力喪失原因之一，發病時預後不確定，目前中耳類固醇注射尚無標準療程。該技術結合 AI 模型與實際臨床資料，即時產出個人化治療建議與預後預測，協助醫師提升診斷準確性與治療效率。相關模型已完成多輪驗證且於國際期刊發表，顯示具臨床應用潛力與商業轉化價值，並已取得新型專利。

新竹臺大分院麻醉部吳峻宇主任團隊成功研發肺部手術新創醫材「Blocker Eye」，針對現行支氣管閉鎖器在定位與安全性上的臨床限制提出改良設計。該醫材採用軟性材質並結合可活動關節，提升操作精準度並降低呼吸道損傷風險，內建即時監測鏡頭可掌握管路位移，已完成大動物肺部手術實驗，具臨床應用潛力，後續將推動法規認證並規劃進軍國際市場。



