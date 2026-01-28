新竹臺大分院捐血與公益宣導暖心登場 用愛迎新年

用愛迎新年，新竹臺大分院捐血與公益宣導暖心登場，醫護人員及附近民眾皆熱情響應。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹臺大分院廿八日於生醫醫院竹北院區舉辦「用愛迎新年」公益活動，結合捐血與公益宣導，邀請民眾挽袖捐血，並推廣家庭暴力防治、兒少保護、器官捐贈及病人安全等正確理念，將溫暖與關懷傳遞到社區。

新竹臺大分院院長洪冠予表示，每一袋血液、每一份善意，都是迎接新年的祝福，透過「用愛迎新年」公益活動，醫院希望在農曆年前結合捐血行動與多元公益議題，回應年節期間醫療用血需求，也讓關懷成為民眾生活的一部分。

活動吸引鄰近居民、公司員工及醫院同仁踴躍參與。活動期間捐血人潮持續湧入，任職新竹生物醫學園區的王先生和同事利用午休時間前來捐血，表示在工作地點附近就能完成捐血，方便且具意義；已退休的李先生則延續去年的善行，再度前來捐血，他分享只要身體允許，便會持續參與，希望透過實際行動為他人帶來力量。

新竹捐血中心表示，春節期間血庫存量需維持約十天以上，方能因應臨床醫療所需，目前以A型血及O型血較吃緊，安全庫存量不到三天。活動現場同時設置公益宣導攤位，社工室林世媛主任表示，不少民眾對於器捐登記存有不少疑問，透過現場說明，有助於民眾建立正確理解，不少民眾在聽完說明後主動加入行列，以實際行動將善意持續傳遞。

為響應世界衛生組織（WHO）世界病人安全主題「孕產安全、你我共守」、「兒童安康、醫同守護」亦以繪畫形式，將專業的醫療安全議題轉化為具象的祝福，提升社會大眾對於孕產婦與新生兒安全議題的重視與認同。