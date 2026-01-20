新竹臺大分院攜手竹科管理局 產官學醫專家齊聚共促技術落地

新竹臺大分院吳振吉副院長（右一）、臺大醫院張毓廷教授（中）與竹科園區管理局胡世民局長（右三）攜手產學研醫團隊。





新竹臺大分院攜手新竹科學園區管理局共同舉辦「智慧篩檢、共創健康」成果發表暨媒合會，以「智慧篩檢」與「精準健康」為主軸，串聯產業、學研與臨床端能量，促進創新技術從研發、驗證到臨床應用與商品化的加速推進。活動吸引超過80位專家學者、醫事人員及產業代表共襄盛舉，現場交流熱絡。

新竹臺大分院吳振吉副院長表示，院方將持續扮演產業與臨床之間的重要橋樑，整合新竹地區豐沛的科技與學研能量，深化智慧醫療、精準健康與生醫科技的跨域合作，協助創新技術更有效率地導入臨床，實質回饋民眾健康。此次成果發表暨媒合會的成功舉辦，也象徵新竹臺大分院在智慧醫療發展道路上邁向重要里程碑。

臺大醫院張毓廷教授指出，透過成果發表與媒合交流，可促進臨床端與產業端的深度互動，建立技術研發與實際醫療需求之間的溝通橋樑。醫師、工程師與研究人員經由面對面交流，針對臨床流程整合、病人安全、法規考量及合作模式等議題進行深入討論並啟動後續合作，展現智慧醫療應用落地的高度可行性。

新竹科學園區管理局胡世民局長表示，園區廠商與醫療體系的緊密合作，是推動健康科技與智慧生醫產業發展的重要基石。他肯定新竹臺大分院長期協助園區廠商進行臨床需求分析、技術驗證與媒合，並期盼透過此次活動促成更多跨域合作，加速創新成果導入臨床場域。

活動現場設置媒合專區，促進醫師與研發團隊面對面交流，讓創新技術更貼近實際醫療情境，為後續商品化與臨床應用奠定基礎。晶祈生技、華聯生技、普生、瀚生醫電及世延生醫等五家公司，攜手臺灣大學、成功大學及臺灣科技大學等學研單位發表多項研發成果，涵蓋智慧檢測、創新醫材、AI演算法、影像辨識、穿戴式生理感測及健康數據分析等領域，並已開發新型體外診斷設備、生物感測系統、精準健康管理工具及早期疾病篩檢技術，與臨床需求高度契合。

