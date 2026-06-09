新竹臺大分院智慧醫療研討會登場 聚焦AI臨床決策與數位轉型
新竹臺大分院9日舉辦「2026新竹臺大分院智慧醫療研討會」，聚焦人工智慧於臨床決策與醫院數位轉型之實務應用，吸引逾400名醫療院所人員、智慧醫療與科技產業代表及產學研究單位線上參與，共同探討智慧醫療發展趨勢與實務成果。
研討會內容涵蓋AI輔助疾病篩檢、風險預測、個人化治療建議、預後評估、病歷語音生成，以及智慧導覽服務與即時定位系統等多元議題，全面展現智慧醫療從臨床照護到院內流程管理的應用成果。活動中並分享多項實務導入經驗與成效，呈現智慧醫療於診斷決策與流程優化之具體效益，並凸顯醫療機構與科技產業跨域合作之關鍵價值。
新竹臺大分院洪冠予院長表示：「智慧醫療的發展，關鍵在於讓科技真正落實於臨床，回應第一線醫療需求。透過導入人工智慧與數位工具，不僅能協助醫療人員提升診斷效率與照護品質，也能有效減輕醫護在行政與流程作業上的負擔，讓專業回歸病人照護本質。本院將持續以臨床場域為核心，整合人工智慧、數據分析與數位科技，推動以病人為中心、品質導向的智慧醫療發展，打造兼具效率、安全與人本關懷的醫療服務體系。」
新竹科學園區管理局游靜秋副局長指出，新竹科學園區具備完整的半導體、資通訊、生醫及人工智慧產業能量，是推動智慧醫療創新應用的重要基地。透過與新竹臺大分院等醫療機構合作，可促進科技研發成果與臨床需求接軌，加速智慧醫療解決方案落地驗證，並帶動園區廠商投入醫療科技應用，共同推進健康產業及智慧醫療生態系發展。
研討會特別邀集產業界與臨床專家分享實務經驗。廣達電腦公司介紹AI於突發性耳聾臨床決策與個人化治療評估的應用成果；倍智醫電股份有限公司則分享AI於阻塞型睡眠呼吸中止症初步篩檢與風險預測的實務經驗，展現人工智慧協助提升診療精準度與效率的潛力。
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