新竹臺大分院書法揮毫迎馬年 墨香傳遞賀新春

新竹臺大分院蔡孟昆副院長、院長室特助王子康醫師與書法名家於現場親手揮毫書寫春聯，手持四字吉祥祝福墨寶合影，在紅紙墨香中迎接新年，讓醫療場域洋溢喜氣洋洋的年節氛圍。

春節將近，新竹臺大分院於春節前夕舉辦「馬到平安福滿門」書法揮毫活動，現場人潮絡繹不絕，病人、家屬、社區民眾及醫院同仁依序排隊等候索取春聯，在紅紙與墨香交織下，院區呈現年節前熱鬧而有序的氛圍，洋溢溫馨的新春氣息。

新竹臺大分院洪冠予院長二日表示，農曆新年是象徵團圓與祝福的重要時刻。醫療團隊全年無休，持續守護民眾健康，本院於春節前夕透過新春祝賀與書法揮毫活動，將傳統年節文化融入醫療場域，期盼讓在院內接受醫療的病人、陪伴在側的家屬，以及堅守崗位的醫護同仁，都能感受節慶氛圍與關懷心意，迎接平安健康的新一年。

活動現場墨香四溢，蔡孟昆副院長、院長室特助暨骨科部王子康醫師，以及中華書法家協會李熙華理事長、新竹書畫學會李金柱理事長、國際獅子會吳錦川總監等書法名家現場揮毫，書寫「馬到平安」、「吉祥如意」、「福氣滿盈」、「安康順遂」等春聯，提供民眾免費索取，總計發出約五百幅春聯。不少民眾提早到場等候，現場排隊動線順暢，參與者在等候過程中互道新年祝福，讓醫療場域多了一份年節的熱鬧與人情味。

蔡孟昆副院長表示，書法是一門結合專注、沉澱與祝福的藝術，一筆一畫之間蘊含對人的關懷與心意。透過書法揮毫，將平安健康的祝福化為具體文字，希望病人與家屬在醫療場域中，感受到不只是醫療照護，也有被祝福、被陪伴的溫度。

配合新春活動，社工室於現場設置宣導攤位，向民眾推廣家庭暴力防治、兒少保護及器官捐贈等重要議題，透過簡單易懂的說明與互動方式，提升民眾對公共議題的認識，讓新春活動兼具節慶氛圍與健康宣導意義。

新竹臺大分院另製作馬年春聯二款（方形及長形，各一千份），於三院區服務櫃檯提供民眾免費索取，數量有限、送完為止。本院期盼透過春聯與病人安全宣導行動，陪伴民眾在新的一年中，共同守護健康，迎接平安、健康、福氣滿盈的一年。