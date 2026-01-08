新竹臺大分院榮獲三項國家新創獎 再次展現團隊醫療創新實力

新竹臺大分院譚慶鼎副院長（前排左四）、吳振吉副院長（前排左三）與麻醉部吳峻宇主任（前排左二）出席第二十二屆國家新創獎頒獎典禮，與團隊合影留念。（新竹臺大分院提供）

第二十二屆國家新創獎日前公布得獎名單，新竹臺大分院憑藉卓越的科研能量與臨床創新成果，一舉拿下學研新創獎及臨床新創獎三獎項，再次展現院方以臨床需求為導向、推動智慧醫材與精準醫療的研發實力，更具備將創新技術推進實際應用的能量。

新竹臺大分院表示，院方專注智慧醫療與創新醫療研發多年，本次三項國家新創獎皆源自臨床第一線常見卻長期存在的照護痛點，涵蓋中耳治療、突發性聽力喪失與呼吸道手術安全等領域，讓醫師在診斷與治療決策上有更精準的工具，也讓病人在治療歷程中減輕負擔，在臨床應用與商轉發展方面均具重要意義。

院長洪冠予說，國家新創獎是國內生醫科技領域的重要指標，獲獎不僅代表技術突破，更象徵醫院長期致力促進跨領域合作、支持臨床醫師投入創新研究的成果，此次獲獎對新竹臺大分院的醫療團隊是非常大的肯定。

洪冠予強調，我們以臨床需求為核心，鼓勵團隊將醫療現場的實際問題，轉化為具備實證基礎且能真正改善照護品質的創新解決方案，此次獲獎再次展現新竹臺大分院在智慧醫材與精準醫療領域的創新能力。

新竹臺大分院表示，未來各研發團隊將持續推動後續法規程序與臨床驗證，進一步將創新成果導入臨床，期待透過臨床導向的創新策略，不僅提升病人照護品質，更讓台灣的生醫研發能量在國際舞台上持續發光。

吳振吉副院長團隊與施吉生技應材股份公司研發的生物可吸收式中耳通氣管，免除病人再次手術取出負擔。譚慶鼎副院長與合作團隊針對突發性感音神經性聽力喪失（突發性耳聾）運用QOCA Aim研發人工智慧輔助決策技術，該技術結合 AI 模型與實際臨床資料，即時產出個人化治療建議與預後預測，協助醫師提升診斷準確性與治療效率。吳峻宇主任團隊成功研發肺部手術新創醫材「Blocker Eye」，針對現行支氣管閉鎖器在定位與安全性上的臨床限制提出改良設計。