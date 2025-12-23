新竹臺大分院獲科技業捐贈心臟超音波設備 共同守護民眾健康

微矽電子、矽格、廣閎科技、旺矽科技等四家捐贈企業董事長、總經理偕同團隊成員，透過實際支持醫療設備捐贈，強化新竹臺大分院臨床服務量能。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹臺大分院二十三日舉行「四企聚善．共成好心-高階心臟超音波設備感謝捐贈儀式」，四家在地科技企業以實際行動支持醫療照護量能提升，捐贈高階心臟超音波設備，協助院方強化臨床服務品質。出席企業包含矽格科技、旺矽科技、廣閎科技、微矽電子，共同展現企業投入公益、關懷在地健康的行動力。

新竹臺大分院洪冠予院長表示，感謝四家企業攜手投入、聯合捐贈心臟超音波設備，支持臨床第一線照護需求。傳統心臟超音波檢查在實際操作上，切面辨識與量測多仰賴醫師手動調整與經驗判讀，流程相對耗時；此次受贈的新型心臟超音波設備導入人工智慧圖形識別功能，可依即時影像自動判別二腔室、三腔室等標準切面，並協助標示量測位置與分析範圍，減少人工反覆調整。實際應用顯示，心臟功能量測流程可節省約50%的操作時間，讓醫療團隊在有限時間內完成更完整的評估，對提升檢查效率與臨床決策即時性具有實質助益，也讓企業的善意能直接轉化為病人照護品質的提升。

廣告 廣告

矽格公司黃興陽董事長表示，醫療是社會最重要的基礎建設之一，能以實際行動支持醫院提升照護量能，是企業落實 ESG 的重要實踐。旺矽科技郭遠明總經理表示，健康是產業永續發展的重要基礎，也是企業最珍視的資產。旺矽科技郭遠明總經理指出，企業與醫院攜手合作，能讓醫療資源發揮更大效益，這次參與捐贈是企業回饋社會的重要行動。廣閎科技林明璋董事長表示，科技產業的發展與城市健康密不可分。企業在追求成長的同時，也應承擔社會責任。微矽電子張秉堂董事長表示，看到醫療團隊長期守護病人健康，企業願意成為堅實後盾，支持醫院持續提升醫療照護品質。

新竹臺大分院心臟內科李志國主任指出，該設備目前於國內僅少數醫療院所導入，能在新竹臺大分院投入臨床應用，對提升在地醫療照護量能具重要意義。