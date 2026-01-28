新竹臺大分院生醫醫院榮獲2025國家醫療品質獎 區域醫院級智慧醫院全機構標章肯定

新竹臺大分院運用病人檢查影像快速生成 3D 立體影像，並同步呈現於混合實境（MR）眼鏡，協助醫師從病人視角進行說明，提升醫病溝通品質，增進理解與信任。

▲新竹臺大分院運用病人檢查影像快速生成 3D 立體影像，並同步呈現於混合實境（MR）眼鏡，協助醫師從病人視角進行說明，提升醫病溝通品質，增進理解與信任。

新竹臺大分院生醫醫院長期致力於智慧醫療發展，自二O二一年五月成立「智慧醫療創新中心」，作為全院智慧醫療發展之專責與跨域整合平台，系統性串聯臨床需求、資訊科技與跨部門協作，秉持「以所有人為中心」之核心精神，持續推動智慧醫療策略規劃與落地實踐。歷經多年穩健推動，於第二十六屆國家醫療品質獎（NHQA）智慧醫療類評選中，榮獲「區域醫院級智慧醫院全機構標章」，充分展現醫院整體智慧醫療布局與執行成果。

廣告 廣告

依據國家醫療品質獎（NHQA）智慧醫院全機構評選制度，區域醫院須於三年內累積取得至少六項智慧醫療領域、九個智慧解決方案組標章，方具備申請資格。新竹臺大分院生醫醫院在總院全力支持下，透過智慧醫療創新中心的統籌規劃與跨部門協作，自二O二二年起，由檢驗檢查與急診服務流程切入，建置智能採血暨檢體分類系統，並於疫情期間導入一站式智慧組合屋，優化急診分流與照護動線；二O二三年進一步深化急診、手術及門診領域之智慧應用，透過AI輔助腦出血即時判讀，以及虛實整合之智慧手術與視訊門診服務，強化急重症照護與臨床決策效率，同年智慧醫療創新中心更取得特色中心認證；二O二四年則擴展至門診、住院與教學研究領域，導入近紅外光譜藥品辨識、生成式AI教育整合平台，以及智慧化消毒與送藥機器人，全面提升用藥安全、教學效能與住院照護品質。

新竹臺大分院洪冠予院長二十八日表示，智慧醫療的推動並非一蹴可幾，而是仰賴長期投入、制度化規劃與全院同仁共同參與。此次榮獲NHQA智慧醫院全機構標章，是重要的里程碑，更是持續精進的起點。我們深信科技不只是工具，而是改善照護體驗、提升醫療品質的重要夥伴。未來，醫院將強化跨系統整合與創新服務，朝向更安全、高效且具前瞻性的智慧醫療邁進，為民眾提供更優質的醫療照護服務。

新竹臺大分院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎副院長表示，歷經三年系統性推動，累積取得九項智慧解決方案組標章，涵蓋至少六項智慧醫療領域，此次獲得的智慧醫療全機構認證，展示我們的智慧醫療服務已涵蓋門診、急診、住院、手術、檢驗、檢查，也包含臨床教育、研究發展以及社區健康促進。從臨床現場到社區場域，智慧科技處處參與，讓醫療更準確、更有效率，也讓照護更具溫度。

此外，在智慧醫療類－智慧解決方案組中，新竹臺大分院與女媧創造共同推動之「RoboCompanion智護同行－AI機器人打造高齡陪伴新日常」榮獲「銀獎」殊榮。本案由智慧醫療創新中心顧問賴秀昀主任共同參與規劃與推動，將社交輔助機器人導入高齡照護，聚焦於四大實務場域—社區健康長者、失智據點、精神科日間留院及護理之家，透過共同設計、開發與測試，打造出符合實務需求的在地化社交機器人應用模式，有效整合臨床與工程知識，不僅提高行政效率、增進男性長者參與率，更顯著改善住民憂鬱情緒與幸福感，開啟高齡照護智慧轉型新契機。

本次獲獎成果，不僅肯定新竹臺大分院在各項醫療服務流程中導入智慧科技的實質成效，更凸顯智慧醫療創新中心在制度設計、專案輔導、跨部門整合與成果轉化上的關鍵角色，成功將科技應用深度融入臨床照護與醫療管理。新竹臺大分院將持續朝向兼具「韌性」與「永續」的智慧健康願景邁進。面對醫療環境的快速變化，不斷創新、不斷調整，以智慧力量支持醫療體系，更以人為本，打造更安全、更友善的健康服務。