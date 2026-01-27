新竹臺大生醫醫院 獲頒國家級「智慧醫院全機構標章」肯定

新竹臺大分院運用病人檢查影像快速生成 3D 立體影像，並同步呈現於混合實境（MR）眼鏡，協助醫師從病人視角進行說明，提升醫病溝通品質，增進理解與信任。（新竹臺大分院提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹臺大分院生醫醫院長期於第廿六屆國家醫療品質獎（NHQA）智慧醫療類評選中，榮獲「區域醫院級智慧醫院全機構標章」，充分展現醫院整體智慧醫療布局與執行成果。

新竹臺大分院表示，依據NHQA智慧醫院全機構評選制度，區域醫院須於三年內累積取得至少六項智慧醫療領域、九個智慧解決方案組標章，方具備申請資格。

新竹臺大分院院長洪冠予表示，智慧醫療的推動並非一蹴可幾，而是仰賴長期投入、制度化規劃與全院同仁共同參與。本次榮獲NHQA智慧醫院全機構標章，是重要的里程碑，更是持續精進的起點。深信科技不只是工具，而是改善照護體驗、提升醫療品質的重要夥伴。未來，醫院將強化跨系統整合與創新服務，朝向更安全、高效且具前瞻性的智慧醫療邁進，為民眾提供更優質的醫療照護服務。

智慧醫療創新中心主任譚慶鼎副院長表示，此次獲得的智慧醫療全機構認證，展示我們的智慧醫療服務已涵蓋門診、急診、住院、手術、檢驗、檢查，也包含臨床教育、研究發展以及社區健康促進。從臨床現場到社區場域，智慧科技處處參與，讓醫療更準確、更有效率，也讓照護更具溫度。

此外，在智慧醫療類－智慧解決方案組中，新竹臺大分院與女媧創造共同推動之「智護同行，AI機器人打造高齡陪伴新日常」榮獲「銀獎」殊榮，顯著改善住民憂鬱情緒與幸福感，開啟高齡照護智慧轉型新契機，新竹臺大分院將持續朝向兼具「韌性」與「永續」的智慧健康願景邁進。