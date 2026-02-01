新竹臺大籲捐血 用愛迎新年

西湖鄉農民節盛大舉行齊聚三湖活動中心表揚模範農民共賀農業繁榮，右四為縣長夫人陳美琦。



（記者江乾松攝）

新竹臺大分院於生醫醫院竹北院區舉辦「用愛迎新年」公益活動，結合捐血與公益宣導，邀請民眾挽袖捐血，並推廣家庭暴力防治、兒少保護、器官捐贈及病人安全等正確理念，將溫暖與關懷傳遞到社區。新竹臺大分院洪冠予院長二十九日表示，每一袋血液、每一份善意，都是迎接新年的祝福。透過「用愛迎新年」公益活動，醫院希望在農曆年前結合捐血行動與多元公益議題，回應年節期間醫療用血需求，也讓關懷成為民眾生活的一部分。

活動吸引鄰近居民、公司員工及醫院同仁踴躍參與。活動期間捐血人潮持續湧入，任職新竹生物醫學園區的王先生和同事利用午休時間前來捐血，表示在工作地點附近就能完成捐血，方便且具意義；已退休的李先生則延續去年的善行，再度前來捐血，他分享只要身體允許，便會持續參與，希望透過實際行動為他人帶來力量。

依新竹捐血中心資料顯示，春節期間血庫存量需維持約十天以上，方能因應臨床醫療所需，目前以A型血及O型血相對吃緊。新竹臺大分院表示，透過捐血行動支持醫療用血需求，有助於在年節期間穩定病人照護。活動現場同時設置公益宣導攤位，由社工室同仁透過互動問答、圖文說明及一對一解說，向民眾推廣家庭暴力防治、兒少保護及器官捐贈理念。

社工室林世媛主任表示，不少民眾對於器捐登記存有不少疑問，透過現場說明，有助於民眾建立正確理解，不少原本只是前來看診或陪同家人就醫的民眾，在聽完說明後主動加入行列，甚至邀請親友一同參與，以實際行動將善意持續傳遞。為響應世界衛生組織（WHO）世界病人安全主題「孕產安全‧你我共守」、「兒童安康‧醫同守護」，活動當日品質管理中心也共襄盛舉，透過繪畫形式，將專業的醫療安全議題轉化為具象的祝福。

現場許多親子共同發揮想像力，用絢麗色彩勾勒出對健康與母嬰安全的期待。此活動不僅建立良好的醫病互動橋樑，藉由寓教於樂的方式，提升社會大眾對於孕產婦與新生兒安全議題的重視與認同。圖說：新竹臺大分院醫護團隊響應「用愛迎新年」公益活動，挽袖捐血支持醫療用血需求，在年節前夕以行動傳遞關懷與溫暖。