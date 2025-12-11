新竹臺大×台灣微軟智慧醫療國際研討會 登場

「二○二五新竹臺大分院×台灣微軟智慧醫療應用國際研討會」盛大登場，透過國際視野與AI臨床創新應用加速智慧醫療跨域合作與數位轉型「二○二五新竹臺大分院×台灣微軟智慧醫療應用國際研討會」於昨（十一）日在新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳盛大舉行，由新竹臺大分院、台灣微軟與國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局共同主辦。活動以「國際視野與AI臨床創新應用」為主軸，吸引新竹園區企業、智慧醫療業者及全台醫療院所參與，展現智慧醫療在產業與臨床跨域合作下的全新動能。台灣微軟專家技術群吳子強總經理與新竹科學園區管理局胡世民局長親臨現場，並與多位產官學界代表共同見證智慧醫療技術國際化、臨床化與AI化的加速發展。

新竹臺大分院副院長譚慶鼎昨（十一）日表示，新竹憑藉全球創新科技與智慧醫療交織的獨特優勢，已成推動智慧醫療的重要實驗場域。今日醫療結合數位化與智慧化，導入創新AI科技，提供病人更優質醫療服務。我們深信，智慧醫療要真正創造價值，必須以臨床為核心、以病人為中心，實現醫學中心及智慧醫療典範的願景。

台灣微軟卞志祥總經理表示，智慧醫療的核心不是科技本身，而是如何讓每一位醫護專業人員更有能力、更有效率地照顧病人。