新竹良品進駐竹北遠百展售

農曆新年將至，新竹縣年度指標品牌活動「新竹良品」兩年一度徵選專刊正式發表，本屆活動精選縣內十七家優質業者參與，集結多元且具代表性的在地商品，即日起至二月八日於遠東百貨竹北店七樓推出迎春展售活動，昨（卅）日舉辦開幕記者會，副縣長陳見賢邀請民眾一次購足新竹好禮，提前感受年節採購的熱鬧氛圍，還有機會獲得iPad及多項家電好禮。

新竹副縣長陳見賢昨（卅）日表示，新竹良品自開辦以來已邁入第五屆，每一屆皆精選縣內最具指標性的優質商品彙編成冊，參與店家皆需通過定期檢驗與品質把關，是兼具安心與口碑的良心品牌。

今年新竹良品型錄精選收錄縣內一百一十家優質業者，透過新竹良品的推廣，期盼讓更多民眾看見並支持新竹縣優秀業者，無論是食品、生活用品或特色伴手禮，都能輕鬆選購，歡迎民眾把握十一天的展期前往購買，若是來不及親自到現場選購，也可以線上瀏覽最新型錄（https://online.fliphtml5.com/uubfs/wzmd/）。

新竹縣府產發處指出，廣受好評的「新竹良品」年貨大街自一月二十九日起試營運，展期至二月八日，展售期間除推出多項廠商限定優惠外，民眾於展區單日單次消費累積滿一千元，即可參加抽獎活動，有機會獲得iPad及多項家電好禮。

此外，活動期間每週六、週日下午皆安排精彩表演節目，為展售活動增添年節歡樂氣氛，誠摯邀請民眾走訪遠東百貨竹北店，開心採買、滿載而歸迎新年。更多活動相關資訊，請上臉書搜尋「新竹良品?縣上好禮」官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/hsinchu2020select/）