新竹色保全麥當勞偷拍少女如廁 三度犯案被判刑

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕任職保全的新竹男子王柏彥已有2次偷拍被法院判刑前科，卻仍不知悔改，7月在竹市麥當勞西大店又偷拍少女如廁，新竹地院認為他的犯行已造成被害少女身心負面影響，造成危害重大，依妨害秘密罪判刑5月。

法官調查，王柏彥於7月24日深夜11點多，在新竹市麥當勞西大店女廁，從廁所下方空隙，以手機竊錄少女小美如廁畫面及隱私部位。

小美母親說，女兒說被人偷拍，她到廁所去看不到任何人，請店家報警。對方從廁所的下方門縫偷拍，當時女兒的屁股朝外，發現有人偷拍後有喊「誰啊」，並拍打廁所門好幾下，等對方走之後才敢走出廁所。

法官審酌王男已有2次妨害秘密案件經法院判刑之前案紀錄，素行不佳，竟仍不知悔改，無故以手機竊錄少女如廁與身體隱私部位，視他人隱私於無物，所為實值譴責，犯行實已造成被害少女身心負面影響，危害重大，現從事保全業，最後依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑5月。

