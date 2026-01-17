新竹茶花節 周末熱鬧登場

一一五年新竹縣茶花節「茶花原樹」十七日起一連兩天在文化局廣場舉辦

茶花盛典來臨！一一五年新竹縣茶花節「茶花原樹」十七日起一連兩天在文化局廣場舉辦，今年活動特別結合台灣原住民元素呈現茶花之美，除了能一次欣賞到十多種茶花外，活動也規劃茶花彩繪擴香石創作、布藝茶花手作、阿美族舞蹈、原民美食及文創攤位等，縣長楊文科歡迎民眾來場浪漫茶花遊。

農業處十七日指出，今年特別結合台灣在地原住民文化來表現茶花，「茶花原樹」中的「原」，代表的是台灣原生種單瓣茶花，也是代表原民文化。這次邀請從花蓮移居新竹的原住民團體，其中「韻靚多元舞蹈團」以黑、紅、白為主要色彩的串珠、藤編腰帶、頭上的羽飾，再搭配手上茶花手環以新潮舞蹈來表現。中崙舞蹈團及御風太鼓團，也結合原民及茶花元素，舞出阿美族豐年祭的熱情及活力。

除了熱鬧的表演外，文化局美術館也展出西畫大師洪東標帶領的水彩創作研習班，以山茶花為主題創作，素人畫家黄家馨也結合茶花畫作、茶花文創絲巾、裝置藝術一併展出。

配合「茶花原樹」主題，二十多幅展出的畫作中，有將茶花變身女帽裝飾、原住民豐收、還有茶花和縣鳥-五色鳥同框。在地藝術家匯客巿蔣育鳯老師，也帶領學員設計以「茶花原樹」為主題花藝展出。

農業處也表示，開幕活動除了茶花教學，還有舉辧茶花彩繪擴香石創作、布藝茶花手作、公益活動義賣、原民美食、原民文創、民眾限時抽抽樂等。凡參加付費活動者可獲贈茶花苗，在特定時間著全套原民服飾打卡拍照就送神祕禮物送完為止，歡迎民眾共襄盛舉。