新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而購買131支所謂的「翡翠金剛杵」，總計花費3132萬元，結果卻買到劣質石材。這位平時喜愛收藏骨董的董娘，被詐騙集團以負債抵稅為由誘導購買高價珠寶。當她發現所購買的金剛杵品質脆弱，一摔就碎，才意識到可能受騙而立即報案。經檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。
這起詐騙案發生在新竹市，受害的飯店董娘原本以為購買翡翠金剛杵可以節稅獲利，因而一口氣訂購了131支。交易過程中，一名白衣男子手臂夾著黑色袋子，在飯店大廳與董娘進行交易。然而當董娘發現這些所謂的翡翠金剛杵過於脆弱，一摔就碎成好幾段時，她立即察覺不對勁，趕忙前往派出所報案。經鑑定，她購買的確實是劣質石材，而非真正的翡翠。
真正的翡翠金剛杵應該晶瑩剔透，表面光滑，不只有白色，也有翠綠色。市面上小支的翡翠金剛杵售價約200元，大支的則約2000至3000元不等。玉石業者表示，這類物品價格從幾百到幾千元不等，並不會很貴，它代表避邪吉祥和保平安的意義。業者建議，如果不是藏傳佛教信徒，通常不會購買這類物品，購買時應該相信專業，或者先到鑑定公司進行鑑定會比較理想。
然而，詐騙集團卻以每支28.8萬元的價格賣給這位董娘，價格超過市場行情近百倍。在董娘報案後，檢警迅速介入調查，最終法院判處詐騙集團4年5個月的刑期，並沒收了近3000萬元的犯罪所得。這次詐騙事件不僅讓飯店董娘蒙受巨大經濟損失，加上她丈夫生病，更使整個家庭陷入困境。目前，這對夫妻只希望能夠拿回辛苦錢，並讓詐騙集團受到應有的懲罰。這起案件也提醒大家，在進行高額交易時，務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。
更多 TVBS 報導
獨／來自監獄的恐嚇信 前夫嗆「讓人沒命」 獄方難管寄信內容
路透：Meta10%營收來自詐騙廣告 日貼150億則賺近5千億
車手出包！「百萬現金」丟車站廁所遭撿走 鐵警逮詐團首腦
詐團精心設計「木製電話亭」成員檢討假公安卻露「台灣腔」
其他人也在看
情侶堅持「裸身瀑布雙修」給大眾觀賞 下場慘了！
以色列一對情侶，日前在泰國著名舉辦「滿月派對」的帕岸島，在島上的一處瀑布旁，堅持「裸身雙修」，並不畏被其他民眾直擊。最後這對情侶，只能被抓進警局「修行」。鏡報 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 23 小時前
女明星「沒有內褲」走紅毯是真的？倪妮、楊冪也太敢了吧！
女明星紅毯造型總帶著巨大全網關注度，而「女明星無內褲走紅毯」更是長年盤踞話題榜的熱門關鍵詞。每當倪妮、楊冪等女星以貼身、高衩禮服亮相，網路總會掀起討論：她們真的會為了完美效果而「真空上陣」嗎？答案並非外界想的那麼刺激：真正撐住整場紅毯的，是近年在時尚圈走紅的「C字褲」。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
約漢來交易2000萬百達翡麗 3人持電擊棒行搶
約漢來交易2000萬百達翡麗 3人持電擊棒行搶EBC東森新聞 ・ 1 天前
古羅馬奴隸主「如何對待女奴隸」？殘忍手段曝光，血腥真相毫無人性
在人類文明的長河裡，古羅馬奴隸主如何對待女奴隸的殘忍方式，至今仍令人不忍直視。歷史學者指出，這些女性在制度底層被視為財產與工具，命運悲慘到近乎毫無人性。當我們重新翻閱這段黑暗篇章，文明背後的血腥代價格外刺痛。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
買藝術品能抵稅？75歲婦人誤信詐團買假貨掏3千萬 丈夫氣到中風
根據法院判決指出，婦人平時收藏古物，曾有出售藏品的打算。詐騙集團得知後，安排一名通緝犯王皓平假冒他人身分接觸她，聲稱能協助處理收藏品變現。之後，王與主嫌齊國鈞以「節稅」為誘因，誆稱購買特定高價珠寶能透過負債抵稅，並出示虛假的鑑定報告，博取婦人信任。齊國鈞...CTWANT ・ 15 小時前
「翡翠金剛杵」一摔就斷！女信了節稅遭詐3000萬元 老公氣到中風躺床
收藏骨董字畫的新竹婦人，相信投資佛教密宗法器「翡翠金剛杵」可節稅，每支28萬8千元，購買131支「翡翠金剛杵」，陸續共花了3000萬元上下；結果，「翡翠金剛杵」買回家後一摔就碎，才驚覺被騙了， 每支市售僅300元。丈夫得知，氣到中風躺床。新竹地院審理，假珠寶商成員之一的齊男，以詐欺取財罪，處有期徒刑4年5月。太報 ・ 12 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
弄傷蔣中正肛門慘被關4年！錢如標血淚瘋傳
[NOWnews今日新聞]一段關於前總統蔣中正的歷史近期在社群媒體上受到關注，內容講述蔣中正晚年因便祕而如廁不順，需要通腸，當時的副官錢如標卻不慎將他弄傷，導致蔣中正高燒不斷，怒將錢如標軟禁多年，直至...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 12 小時前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 4 小時前
只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光
五月天石頭與老婆狗狗（路渟瀛）結婚多年，兩人之間感情好到令人稱羨，然而狗狗不時就會在社群中分享日常生活，昨（7日）釋出一張露出深溝，僅用頭髮遮點的火辣美照，讓許多網友看得目不轉睛。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
一踹而紅！Fumi姨重現飛踢名場面 網讚：太可愛
一踹而紅！Fumi姨重現飛踢名場面 網讚：太可愛EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
「沒能幫他推輪椅…」高市早苗談丈夫授勳遺憾 40萬人淚讚：真正的領袖
據日本媒體今天（11/8）報導，日本首相高市早苗的丈夫將獲頒「旭日大綬章」，高市發文表示，授勳當天她必須到國會備詢，「沒辦法幫他推輪椅上斜坡」，這則貼文已獲超過40萬點讚，網友感動地表示，高市是位「真正的領袖」。太報 ・ 6 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉
命理師周映君過去曾算出民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」，66歲時還會走入「空亡」，日前她又表示，現任台北市長蔣萬安「沒有總統命」。不過，命理師「小孟老師」認為，蔣萬安有機會成台灣的領導者，並指他和總統賴清德一樣有龍臉。中天新聞網 ・ 2 小時前
SE想節省成本？公司再度裁員，2027年要讓AI負責七成品質測試工作
2025 年即將過完，近日日本遊戲商 Square Enix 開始著手進行調整，開始整併英國與美國分部的業務，以進行「組織重組」。Square Enix 表示，他們正在重新調整北美與歐洲的業務，以更能推動全球一體化的行銷策略，並且也提及裁員真的是一項很困難的決定，也很感謝那些曾為公司付出的成員們。由此看來，Square Enix 應該是打算降低自己的開發成本，而更能讓遊戲開發成本降低的另一個措施是，Square Enix 現在也計畫在 2027 年之前達成讓 AI 負責 70% 遊戲品質測試（QA）工作的目標。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前