新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人

新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而購買131支所謂的「翡翠金剛杵」，總計花費3132萬元，結果卻買到劣質石材。這位平時喜愛收藏骨董的董娘，被詐騙集團以負債抵稅為由誘導購買高價珠寶。當她發現所購買的金剛杵品質脆弱，一摔就碎，才意識到可能受騙而立即報案。經檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。

飯店董娘花28萬買「仿」翡翠金剛杵。（圖／TVBS）

這起詐騙案發生在新竹市，受害的飯店董娘原本以為購買翡翠金剛杵可以節稅獲利，因而一口氣訂購了131支。交易過程中，一名白衣男子手臂夾著黑色袋子，在飯店大廳與董娘進行交易。然而當董娘發現這些所謂的翡翠金剛杵過於脆弱，一摔就碎成好幾段時，她立即察覺不對勁，趕忙前往派出所報案。經鑑定，她購買的確實是劣質石材，而非真正的翡翠。

真正的翡翠金剛杵應該晶瑩剔透，表面光滑，不只有白色，也有翠綠色。市面上小支的翡翠金剛杵售價約200元，大支的則約2000至3000元不等。玉石業者表示，這類物品價格從幾百到幾千元不等，並不會很貴，它代表避邪吉祥和保平安的意義。業者建議，如果不是藏傳佛教信徒，通常不會購買這類物品，購買時應該相信專業，或者先到鑑定公司進行鑑定會比較理想。

然而，詐騙集團卻以每支28.8萬元的價格賣給這位董娘，價格超過市場行情近百倍。在董娘報案後，檢警迅速介入調查，最終法院判處詐騙集團4年5個月的刑期，並沒收了近3000萬元的犯罪所得。這次詐騙事件不僅讓飯店董娘蒙受巨大經濟損失，加上她丈夫生病，更使整個家庭陷入困境。目前，這對夫妻只希望能夠拿回辛苦錢，並讓詐騙集團受到應有的懲罰。這起案件也提醒大家，在進行高額交易時，務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

