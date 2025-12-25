新竹蕭如松藝術園區日式屋台耶誕市集 今起舉辦6場

迎接溫馨的耶誕佳節，新竹縣蕭如松藝術園區今起舉辦6場日式屋台耶誕市集。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接溫馨的耶誕佳節，新竹縣蕭如松藝術園區今起舉辦6場日式屋台耶誕市集，雖然氣溫驟降，變得濕冷，但親子在濃濃日式風情的木屋間，玩遊戲、手作小物、享用美食，在熱烈的歡樂氛圍中，感受一家人相聚的幸福！

隱藏於竹東鎮巷內的蕭如松藝術園區，保留傳統5棟日式木造建築，庭院有五葉松、果樹、茶花、梅花、櫻花、玉蘭花及玫瑰等多樣植物，環境幽美，為新竹重要的前輩藝術家蕭如松的故居，已登錄為新竹縣歷史建築，經縣府文化局推動活化及空間再利用，希望國人藉由此館認識蕭老師，及其對台灣藝術史的深遠影響。

蕭如松藝術園區承攬業者每年規劃展覽、講座、藝文學習、節慶節目和系列紀念活動，今年獲入選首屆「百大文化基地」。園區於25日、27日及28日，規劃日式屋台遊戲 × 聖誕市集 × 療癒輕食野餐趴的暖心親子耶誕日，首場活動今早熱烈展開。

其中，屋台遊戲不限時暢玩，小朋友特別喜歡玩釣魚，精心安排的耶誕限定療癒手作-毛根吊飾，以及耶誕老公公驚喜送禮，「Merry Christmas」祝福聲此起彼落，孩子們開心地與耶誕老公公合影；稍後親子們在園區鋪設野餐墊，一起分享療癒輕食套餐，有小圓鬆餅點心拼盤，搭配 超萌薑餅人造型草莓飲品等，享受歡樂的耶誕佳節。

