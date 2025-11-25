新竹蘭馨協會聯手宣導 終止婦女受暴呼籲勇敢求救

國際終止婦女受暴日全國連線 竹市國際蘭馨交流協會籲攜手反家庭職場暴力。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

十一月二十五日為國際終止婦女受暴日，新竹市國際蘭馨交流協會二十五日攜手桃園市璀璨國際蘭馨交流協會在十八尖山舉辦「一一二五終止家庭職場暴力與販賣人口」全國四十五個分會連線宣導活動，呼籲面對暴力時，勇敢求救。參加連線宣導的會員齊力喊出：「一一三一通、關懷馬上通、攜手反暴力、你我不缺席」口號。

新竹市國際蘭馨交流協會理事長姜裕蓉表示，國際蘭馨交流協會是國際性婦女組織，成員遍佈全世界，台灣專區成立於一九九六年。今年新竹市國際蘭馨交流協會與桃園市璀璨國際蘭馨交流協會合辦活動，秉持著國際蘭馨精神「女人幫助女人、女人成就女人」宗旨，希望藉由此次的宣導活動，呼籲大家［反家暴、反虐童、反性侵、反毒、反性別歧視］，並希望民眾能支持「不漠視、不旁觀」，您的一份關心舉動，可能挽救一個生命或一個家庭，當面對暴力時勇敢求救「113一通、關懷馬上通、攜手反暴力、你我不缺席」。

姜裕蓉指出，新竹市國際蘭馨交流協會同時致力於推動幫助弱勢家庭經濟及教育，對於國立清寒女大學生提供全額獎助學金。另也舉辦女青年事業講座，讓「夢想它、實現它」能夠幫助她們圓夢，活出另一個燦爛的人生。

姜裕蓉說，關懷不懈怠，最大的夢想是希望能夠幫助更多、發掘更多需要幫助的人，讓她們可以擁有新的、精彩的生活，實現屬於她們的璀璨女人夢。

新竹市國際蘭馨交流協會二十五日在十八尖山舉辦「一一二五終止家庭職場暴力與販賣人口」全國四十五個分會連線宣導活動，呼籲面對暴力時，勇敢求救。(記者曾芳蘭攝)

國民黨新竹市黨部西區主任陳思妤應邀出席表示，反暴力人人有責，家暴事件造成受暴者身心極大創傷，防治家庭暴力是整個社會都應該關心的事，呼籲一起勇敢反暴力，讓每個人都能免於遭受家庭暴力威脅。