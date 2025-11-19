新竹行人號誌首創新裝置！刷敬老、愛心卡綠燈多10秒 網友讚爆

新竹首創的「敬老愛心號誌」裝置獲得廣大網友讚爆。 圖：新竹市政府提供

[Newtalk新聞] 過去在閃燈號誌路口處，可以按「行人按壓鈕」讓燈號變成紅綠燈方便行人通過，而近日有網友在社群平台分享，發現行人號誌燈柱多出一項裝置，只要出示敬老卡或愛心卡，就能延長綠燈秒數，引起諸多網友討論並直言「貼心的設計」。

網友在社群平台分享，近日發現路口的行人號誌燈柱出現新裝置，標示寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」，讓高齡長者或行動不變的民眾能更從容通過馬路，讓網友直呼「原來敬老卡還有這種作用喔！」

廣告 廣告

事實上，這項設計是新竹市政府全國首創的「敬老愛心號誌」裝置服務，至今已經啟用超過3個月，凡持有新竹市敬老卡或愛心卡的市民，只需在號誌下方感應，就能讓下一個綠燈通行時間延長10秒，讓長輩及身障者穿越道路更加安全。

這套「敬老愛心號誌」裝置引起網友熱議，紛紛留言「這個設計很讚耶，希望別的縣市也可以這樣」、「顧慮到老人家走的比較緩慢呀，貼心的設計」、「這樣才不會被一堆人亂按」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

名人屢遭「詐騙集團」冒用 林宜敬：數發部將推「類實名制」

彰化行人庇護島今年已被撞10次！網笑稱：全台最強三寶檢測器