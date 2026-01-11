「新竹要贏，首選欣瑩！」徐欣瑩誓師萬人挺 承諾科學治理跨縣合作大矽谷計畫

上萬名支持者湧入支持徐欣瑩首場大型造勢活動，徐欣瑩強調，讓新竹縣贏在團結致勝的起手式。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩十一日於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，現場湧入上萬名支持者。除了地方民意代表、在地百位村里長現身力挺外，立法院國民黨團更組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援，展現徐欣瑩從中央到地方基層的強大號召力。

徐欣瑩表示，「國家好，新竹才會好」，呼籲鄉親在國民黨最需要溫暖的時刻挺身而出，共同澄清抹黑謠言，守護正道。針對近期宗教攻擊，她強調自己學習打坐禪定已經快三十年，蘋果創辦人的賈伯斯、哈佛醫學院都推崇這種穩定情緒的力量，禪定是風靡全球的減壓及大腦訓練良方。禪定是心靈的科學，不是迷信的口水。針對未來新竹縣縣政，她將用科學的腦、定力的心，以專業與法治來治理。

徐欣瑩指出「竹竹苗連線」與「桃竹竹苗大矽谷」計畫，未來將攜手張善政、高虹安、鍾東錦等首長以區域聯合發展的精神，落實AI科技產業、太空產業等等新產業聚落的發展，打造出AI新時代下的智慧縣政。

國民黨團書記長羅智強率領王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等立委親自站台。洪孟楷承諾未來徐欣瑩入主縣府，黨團必傾全力爭取預算，實現「中央地方完美連線」；羅智強推崇徐欣瑩是科技新竹最需要的理工縣長；呂玉玲以客家話力挺；王鴻薇為徐遭受黑函恐嚇抱屈，呼籲鄉親守護正義；葛如鈞則背書「只有徐欣瑩能領航科技新竹！」前立委林為洲帶頭高喊唯一支持徐欣瑩，提醒黨內務必公平公正，才能確保初選後，國民黨團結在新竹縣贏得大選。

徐欣瑩強調，她的對手不是同志而是民進黨，新竹縣必須推出能贏過民進黨對手，能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將，讓新竹縣贏在團結致勝的起手式。