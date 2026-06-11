新竹親子旅行提案 六福村尖叫放電、香山濕地追螃蟹！6大親子景點從玩樂中學習

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盛夏暑假來襲，正是帶孩子走出戶外、用感官探索世界的最佳時機！擁有科技城與豐富自然地貌的新竹，今年暑假化身為最有趣的「大自然與科學教室」，兼顧刺激放電與知性學習，從全台指標性的野生動物樂園、動手做傳統米粉的農莊體驗，一路玩到漫步在潮間帶觀看上萬隻招潮蟹的震撼奇景。

【新竹6大親子景點】

六福村主題遊樂園/六福水樂園

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作為台灣最具代表性的主題樂園，六福村最獨特的亮點在於其結合了「野生動物園」與「遊樂設施」。暑假期間，可以帶著孩子搭乘蒸氣火車深入「非洲部落」草食區，近距離觀察體型龐大卻溫馴的白犀牛與斑馬；隨後轉乘猛獸巴士，一睹孟加拉虎與非洲獅的威嚴姿態。園區內除了有讓人尖叫連連的高空遊樂設施，更融入了豐富的動物保育觀念，是一處將感官震撼與生命教育完美結合的指標性殿堂。夏季限定的六福水樂園也即將於2026年6月19日盛大開園，北台灣最近的水上樂園就在這邊，一次暢遊雙樂園更可以讓孩子們放電一整天。

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

交通資訊：於台北松山機場、公館搭乘台灣快捷巴士5350直達園區。

綠世界生態農場

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綠世界生態農場是亞洲最大的亞熱帶雨林生態園區，園區占地約75公頃，其中有超過50公頃保留了天然的原始森林及美麗湖泊，規劃了天鵝湖、鳥類、蝶類、水生植物等區域。可以近距離親近羊駝、與巨型仙人掌美拍異國旅遊風格照，不僅適合親子出遊，也很適合情侶踏青。

地址：新竹縣北埔鄉隘子7鄰20號

交通資訊：搭乘台灣好行5700獅山線 至「綠世界站」下車，轉乘園區免費接駁車。

小叮噹科學主題樂園

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想要完全阻絕盛夏的熱浪，小叮噹科學主題樂園提供了最完美的知性解方。這是一處以「水、風、光、聲、電」等自然科學原理打造的戶外與室內教學樂園，孩子可以透過親自動手操作「江戶水車」或體驗「傾斜屋」，在笑聲中秒懂物理知識。更令人驚喜的是，園區內擁有全台最大的「室內滑雪場」，維持在零下3至5度的冰爽環境，讓全家人在盛夏穿上羽絨衣體驗滑雪橇的快感，是全台絕無僅有的冰火五重天消暑聖地。

地址：新竹縣新豐鄉康和路199號

交通資訊：搭乘火車至「新豐火車站」，出站後轉乘計程車約5分鐘即可抵達。

新竹動物園

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新竹市立動物園位於新竹公園內，從日治時期興建至今已有90年歷史，是全台最古老且位於原址的動物園。在2019 整新後，保留了開園時的洗石子門柱、舊大門的大象與獅子塑像、鳥居、石燈籠與噴水池，具有濃厚文青風與歷史記憶。園區不追求珍奇動物，而是以友善動物，並致力於救傷收容與環境教育，可說是小而美的市區動物園。

開放時間：9:00-17:00，週一休息

地址：新竹市東區食品路66號

交通：新竹火車站後站，步行公竹路，遇到公園路(往左)，即可抵達位於新竹公園內動物園2號門，步行約10分鐘

新竹老鍋農莊/新竹米粉DIY

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來到新竹，怎能不深入體驗名揚全台的米粉文化？轉型為休閒教育體驗基地的高評價秘境老鍋農莊，提供了最道地的農村實作課程。在這裡，專業的農莊職人會帶領大小朋友認識傳統「三分靠技術、七分靠風乾」的米粉製作工藝。孩子可以親自動手體驗從擠壓成型、披蒸到最後「披米粉」的完整製程，並在老宅前合影風乾米粉的壯觀畫面。

地址：新竹市香山區南港里西濱路六段569號

交通資訊：建議自駕前往。

香山濕地賞蟹步道

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新竹香山濕地的賞蟹步道，走在木棧板上就能近距離觀看招潮蟹、彈塗魚，親近生態與自然。從空拍看去，步道像是一個無限符號∞，與戀人牽手漫步於此，遠方夕陽、海景相隨，象徵著兩人的愛無限美好，是不是很浪漫?

地址：新竹市香山區中華路五段320巷35號

交通資訊：搭乘火車至「三姓橋火車站」，轉乘市區公車藍線至「大庄站」再步行進入。

撰文者/ 海的那編