新竹觀光巴士亮相台北旅展

▲「新竹觀光巴士」亮相ITF台北國際旅展展現「新竹山湖海」城市魅力。

「二○二五ITF台北國際旅展」七日在台北南港展覽館盛大登場，今年新竹市政府以「新竹觀光巴士」為主題打造特色展館，完整展現城市多元的觀光風貌。城市行銷處表示，開幕首日新竹市府也特別前往設攤，向旅客推薦新竹城市特色，展期將持續至十一月十日，期盼藉由為期四天的國際旅展，邀請全台旅客一起「跟風玩新竹」，親身體驗風城獨有的文化魅力與城市活力。

新竹代理市長邱臣遠七日表示，今年新竹市展館設計靈感取自「新竹觀光巴士」，以創意手法展現城市觀光特色，並融入「新竹山湖海」品牌意象，呈現市府推動觀光旅遊的豐碩成果。他指出，期盼藉此讓更多市民與旅客能輕鬆暢遊市區熱門景點，體驗結合美食、文化與休閒的便捷旅遊新風貌，感受風城多元而獨特的魅力。

城銷處說明，今年ITF台北國際旅展「新竹館」攜手多家在地知名品牌，包含海瑞摃丸、老鍋米粉、新福源花生醬、玲瓏窯玻璃及佳明香草園，共同展售最具代表性的地方特色與工藝。現場除提供熱騰騰的摃丸湯外，更加碼推出香氣四溢的花生熱壓吐司與清爽滑順的香草冰淇淋，三款美食宛如味蕾的「三溫暖」，從熱到香、再到清涼，層層堆疊出屬於新竹的風味魅力。

此外，展館也安排多場精彩舞台活動，參與民眾有機會獲得限量精美旅展好禮，現場人潮絡繹不絕、氣氛熱絡。邀請大家前來一遊竹市，親身感受風城的熱情與創意，走訪新竹、品味新竹，體驗「新竹山湖海」交織而成的自然與城市之美。