新竹觀音佛寺啟建華嚴法會 歲末共修增福慧迎吉祥

（記者陳志仁／新竹報導）佛世界道場新竹觀音佛寺將於12月5日至22日，在寺內華嚴殿舉行為期18天的「華嚴法會」，由住持釋本願法師主法，在歲末時節更具殊勝意義。

新竹觀音佛寺指出，《華嚴經》被譽為大乘佛教中最宏深的經典，全名《大方廣佛華嚴經》，又名《雜華經》、《佛雜花經》，相傳佛陀在菩提樹下成道後，以禪定境界為文殊、普賢等諸大菩薩開演浩瀚法界；內容呈現宇宙緣起與萬法互融的深邃觀念，為華嚴宗奠定「法界緣起、事事無礙」等義為宗旨。

圖／佛世界道場新竹觀音佛寺將於12月5日至22日，在寺內華嚴殿舉行為期18天的「華嚴法會」。（新竹觀音佛寺提供）

《華嚴經》的精髓在於「一心二諦、理事無礙、事事無礙、自他不二」， 其核心思想是眾生本具佛性，一切都是由「心」所造，透過修行菩提心、行持諸行，最終證得佛果的圓滿境界；經文透過善財童子參學的過程，闡述了從凡夫到成佛的完整路徑，強調了心性與緣起法的奧秘，以及萬法互融的法界實相。

新竹觀音佛寺表示，持誦《華嚴經》具五大的功德，包括「滅除五無間罪」、「遠離疾病煩惱」、「往生人天善處」、「降伏魔怨」及「一切如意」；此次在歲末舉行的華嚴法會，由住持釋本願法師主法，更能藉由共修凝聚善念，迴向社會安定與個人福慧增長。

新竹觀音佛寺位於新竹市光復路二段876號，報名服務專線：03-5611-610、

03-5611-620，傳真：03-5611-119，歡迎大家一起參與！

