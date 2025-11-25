新竹詐欺預警中心有效攔阻跨境詐騙、協助企業追回款項

新竹地檢強調，若企業或民眾已誤將款項匯至境外，應立即報案並同步通知銀行啟動退匯，以提高追回詐欺款項之成功機會。（新竹地檢署提供）

新竹地檢署詐欺預警中心近期發現境外詐欺集團有針對科技產業進行詐騙之特定模式，迅速由新竹市警察局、警政署刑事警察局兩岸科與國際刑警科協助，並同時請被害公司派員立即前往銀行申請退匯，最終成功攔阻該筆跨境匯款，全數追回被害企業遭詐欺之數萬美元款項，保護企業避免財損；另由新竹市警察局成立專責小組繼續進行調查。

新竹地檢署表示，新竹地區近來發現，境外詐欺集團有針對科技產業進行特定詐騙模式。境外詐欺集團成員會先搜尋有進行跨國交易企業之網頁公開電子郵件及聯絡方式，取得公司公務信箱後，以假冒「公司負責人」或「合作廠商」名義寄送電子郵件，誘使員工加入偽造之供應商聯絡管道或假老闆指定之LINE 群組，並以「緊急付款」、「供貨結帳」等理由要求匯款至詐欺集團指定之境外帳戶。

新竹地檢署說，本案會計人員一時未察匯款美金數萬元至境外帳戶後，幸經公司負責人即時發現異常，旋即透過新竹地檢與科學園區公會共同建置之「新竹詐欺預警中心」聯繫窗口通報地檢署專責檢察官。

新竹地檢署提醒，跨境匯款詐騙之損失能否追回，時效為最重要關鍵。境外電匯常涉及中轉銀行程序，行政處理約需二至三日，若能在款項尚未最終入帳前即完成攔阻，追回成功率將大幅提升。民眾或企業如不慎遭詐，務必於第一時間報案，可撥打一六五反詐騙專線或透過一六五全民反詐騙網站完成通報，並備妥匯款憑證前往鄰近警局報案，同時儘速向原匯款銀行提出退匯申請，以掌握黃金四十八小時內啟動攔阻之機會。

新竹地檢強調，若企業或民眾已誤將款項匯至境外，應立即報案並同步通知銀行啟動退匯，以提高追回詐欺款項之成功機會，避免成為下一個受害者。