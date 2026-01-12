新竹豆子埔溪出現死魚 研判枯水期低溫影響

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）豆子埔溪近日出現魚群死亡，新竹縣政府今天說，研判因正值枯水期且氣溫下降等因素，造成水量大幅降低，已每天清理河道，並設置3處備援水井補充水量，以降低魚群死亡情形。

新竹縣政府今天透過文字指出，豆子埔溪由東山溪與舊港圳匯流而成，因枯水期水量與流速下降，又逢農田水利署公告斷水期，上游水閘門關閉、每週僅放流1天12小時，導致水量與溶氧降低，加上近日氣溫驟降，魚群缺氧死亡情形增加。

竹縣府說，為避免死魚臭味影響民眾及溪水水質，已委由契約廠商每天派工清理，此外為改善冬季川流水量不足，在豆子埔溪沿線的安溪寮橋、縣政二號橋和義崙橋建置3座備援水井，以提升水量。

竹縣府表示，此3座備援水井從即日起至斷水期結束的2月5日，將全天開啟來挹注豆子埔溪溪水，且在豆子埔溪上游水閘門從每週放流1天增加至每週放流2天，以增加溪水水量。

竹縣府表示，後續將推動豆子埔溪水環境及周邊改善工程，針對至善橋至博愛橋間原流入溪中的民生污水進行精準截流，並以專管導入處理設施達到淨化效果，處理後的淨水將回送，補充乾淨水源，維持溪水清澈並改善水質。（編輯：陳清芳）1150112