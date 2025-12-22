新竹豪宅交易「雪崩式」腰斬 高鐵特區燙金
【記者柯安聰台北報導】過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現大幅變化。台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，2025年截至10月的交易，新竹縣市總價4000萬元以上、單價在80萬元以上的豪宅交易，總共僅5筆，其中，成屋2筆、預售3筆；相較去年全年高達70筆8字頭的豪宅交易，今年可說是「雪崩式」腰斬。
4個8字頭單價的社區皆集中在竹北高鐵特區，其中單價最高的是竹北屋齡一年的成屋豪宅「合石如馥」，以單價88.5萬元暫居今年度豪宅單價王，雖未超越去年的高樓層單價89萬元，但相差不遠。此外，1年屋齡的「坤山央央」86.4萬元，也創下社區新高。另外，預售案部份，光明六路東二段的「緣璞學好」單價87萬元，是今年預售屋最高價社區；嘉豐六路一段與復興二路上的「富源豐岫」，年初有2筆交易，中高樓層86.3萬元也創下該社區新高。
（圖）竹北站前高鐵區豪宅林立，右為合石如馥(台灣房屋竹北高鐵站前店提供)
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示， 竹北高端客購屋實力無庸置疑，新竹也多年名列全台最富里，很會賺錢卻沒空理財的科技新貴族，大多視置產為資產配置和保值增值的工具之一，因此竹北豪宅單價持續創高。不過受到限貸令影響，全台豪宅交易量大打折扣，高資產布局也偏向保守，而同時屋主也很惜售，因此雖然今年量縮，但價格仍有支撐。
台灣房屋新竹高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，前幾年新竹豪宅買盤以竹科企業主為主，又以水岸宅居多，慎選優質建商推案，搭配大坪數格局，彰顯財力和氣勢；近年主力買盤則以高階主管為主，仍以高鐵特區為主，考量總價和客層，建商推案逐漸轉向中坪數物件，又以60~80坪之間，總價4000萬左右最具銷售力，總價帶雖然降低，但更能支撐高鐵各區新豪宅社區單價維持在8字頭水準。
第一建經研究中心副理張菱育指出，今年豪宅交易量大幅萎縮，除了市場處於高檔盤整的狀態之外，政策面的影響更是關鍵因素。由於今年豪宅限貸令持續發酵、央行執行不動產放款總量管制，要求不動產放款比重不得超過存款總量的30%，導致金融機構對於高價住宅的貸款成數和條件也趨於嚴格緊縮，即便是財力雄厚的高資產族，在購置豪宅時，若無法或不願意以全額現金的方式購置，其購置的彈性就會受到限制。
不過張菱育觀察，雖然近2年新竹8字頭豪宅交易量縮，但是單價的支撐力道依然強勁，甚至像是「坤山央央」和「富源豐岫」，今年的交易皆創社區新高，顯示在營建成本和地段稀缺的雙重支撐之下，頂級建案的價格依舊穩健，有需求的買方對於優質的且具備未來性的物件仍願意買單。（自立電子報2025/12/22）
