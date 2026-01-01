新竹買氣月增15% 房仲：回溫速度「快狠準」

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年12月價量變化，各縣市買氣小回溫，整體月增6%，觀察各都表現，中南部的低總買氣回籠較明顯，其中又以新竹量增15%最多。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，全年受到限貸令壓抑，2025房市有志難伸，因此在央行Q4理監事會宣布回歸銀行內控，對自住族釋出友善訊號，促使年底購屋需求動作更加積極，交易量也持續回溫中。

其中受科技帶旺，新竹買方的購屋能力相對較不受貸款條件困擾，因此回溫速度走「快狠準」路線。

張旭嵐指出，由於AI發展暢旺，中央研究院經濟所上修今年經濟成長至7.41%，台灣經濟研究院公布11月整體製造業景氣信號值，連續亮第三顆黃藍燈，反映出電子零件出口高度熱絡，2026年將繼續受科技產業鏈帶動，經濟發展樂觀。

她表示，房市受政策箝制，很難大展手腳，但買房購屋需求仍在，經歷央行限貸令藥方轉骨，為房市體質降躁後，新的一年將走溫和路線，價量都不致躁進，更趨向健康發展。

而「外部機能成熟無空窗」，「內部屋況宜居免裝修」，這類內外兼具的物件，預料優先滿血復活。

張旭嵐表示，2026房市也走向「健康」路線，買方偏重財務體質健康，家庭年收入百萬以上，工作穩定者；賣方則需調整「售屋心態健康」，以長期持有為優先，對價格認知應更接地氣，才能在市場轉向時安全下莊。

