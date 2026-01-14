新竹跳起來Rody迎新春 新營Q起來慢活療癒風

全台各地迎接嶄新的2026年，以藝術、燈光與文化活動妝點新春氛圍。像是新竹市強打「新竹過好年－Rody跳跳迎新年」大型燈會活動；台南新營打造療癒系戶外藝術展「新營Q起來—追逐心底的光」；台北市則以春聯揮毫大會傳遞年節祝福，各活動串聯城市意象、地方文化與情感溫度。

「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」將於2月14日開幕至3月8日，展期長達23天，展出地點橫跨新竹東門城、護城河及新竹公園等重要節點。今(2026)年活動以「跳躍、前進」為核心概念，透過全球知名療癒玩具Rody跳跳馬的奔跑與躍動姿態，象徵城市持續累積能量、向前邁進的精神，為新的一年揭開充滿希望的序幕。

廣告 廣告

新竹市大型燈會現場將設置1座主燈與8組Rody燈組，結合東門城、護城河等城市意象，讓可愛童趣自然融入歷史場域，製造夜間漫步的驚喜體驗。活動於農曆年後延續熱度，2月27日至3月1日在護城河親水公園進行「元宵市集」，集結50家以上特色攤位，搭配DIY手作、藝文表演與限量Rody小提燈發送，元宵晚會則於2月27日晚間在新竹火車站前廣場熱鬧登場。

台南市新營吹起純白療癒風潮，請來藝術家Alan Hong打造「2026新營Q起來—追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展，自1月30日至3月8日於新營文化中心及糖鐵五分車周邊展出。「雲朵AH!Q」角色結合糖鐵文化與慢活節奏，傳遞「光不必盛大，也能在日常中帶來力量」的溫柔訊息。

台南市文化局長黃雅玲表示，此次展覽不僅是藝術呈現，更是一場結合城市生活與情感療癒的公共藝術行動。展覽期間規畫純白市集、集章活動與療癒工作坊，並推出糖鐵80週年限定聯名列車，民眾可搭乘五分車，展開藝術與歷史交織的療癒旅程。

台北市以傳統書法迎接新年。1月15日於台北市政府中庭廣場舉辦「丙午迎新春聯揮毫大會」，現場邀集多位書法名家，提供民眾免費索取春聯，將滿滿祝福帶回家，透過筆墨書香，為城市注入溫暖而踏實的新春儀式感。

原文出處

延伸閱讀