新竹輕軌、大車站卡關陷入迴圈 綠營批高虹安施政無方

〔記者洪美秀／新竹報導〕「讓通往新竹科學園區的路不再塞車」，是每次新竹市長選舉的重要議題，「新竹人需要輕軌」更是每任市長都會列入的重要政見，然新竹輕軌喊了20多年，依然只聞樓梯響，每任市長都編經費做可行性評估已成政策迴圈，高虹安主政3年來，在交通議題上不管是新竹大車站計畫或新竹輕軌的推動進度為零，且又進行鐵路立體化及輕軌紅藍線的評估。催生新竹輕軌的市議員曾資程點出關鍵，唯有竹市輕軌紅線先行先建，大新竹輕軌才有往前推進的可能。

曾資程批高虹安對新竹輕軌與交通政策的混亂，是治理邏輯失序的展現，高虹安對「大車站計畫」態度反覆與搖擺，從一開始支持到上任後擱置中央百億補助，如今又回到鐵路立體化評估階段，同樣新竹輕軌紅藍線又納入新竹縣重新評估，繼續在站點、路線進行重複評估，突顯高虹安施政無方，交通建設規劃沒進度，更讓交通政策陷入無限迴圈狀態。

對此，高虹安市府強調，新竹輕軌已透過新竹縣市平台重新進行大新竹輕軌紅藍線評估，市府尊重交通專業評估，也會爭取中央支持蓋建新竹輕軌。現階段市府已透過先導公車培養輕軌運量，並持續增加低碳交通運具與站點，推動交通暢行政策。更提出多條改善園區交通的方案，新竹大車站也在進行相關的評估，交通改善政策持續推進。

在交通無良帖下，高虹安元旦拋出啟動新竹小巨蛋孵蛋計畫，主導年底選舉話題，但新竹小巨蛋的場址與用途及規模和如何規畫，是採BOT案還是由市府自蓋再委外經營？蓋建期程多久？需多久的都市計畫變更？高虹安至今未能明確說明，綠營議員楊玲宜則諷，要孵蛋，政治人物都會喊，但高虹安只想獲取選舉紅利。

市議員林盈徹也批高虹安3年前就承諾要在香山青青草原規劃體育園區，或與周遭大學合作文創市集，如今體育園區還是一堆草，香山更是毫無建設，高虹安如今又提新竹小巨蛋孵蛋計畫，號稱給新竹人夢想，但恐怕又是持續開空頭支票的畫大餅選舉話術。

