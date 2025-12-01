新竹轎車失控連撞4機車！女騎士慘捲輪下 眾人抬車搶救畫面曝

新竹市東區食品路與西大路口，1日晚間發生嚴重連環車禍，一輛白色汽車與前方4輛機車發生碰撞，其中一名女騎士，當場被壓在車底。其他騎士和民眾見狀，上前合力推開轎車將人救出，整起事件共造成5人受傷，其中3人送醫。

當時，汽機車在路口停等紅燈，下一秒白色轎車突然向前衝，直直撞上前方一整排機車，其中一名28歲女騎士，當場被壓在車底，白車還向前開了一段才停下。

轎車突然往前衝，將一名女騎士壓在車底。圖／台視新聞

其他民眾見狀連忙上前幫忙，合力要將轎車推翻，協助被壓在車底的女騎士脫困，有目擊者民眾表示，「經過的時候就聽到砰砰砰的聲音，看到一個人被車壓住，大家都合力把車推開，我就趕快報警」。

其他人見狀連忙上前合力推車，救出女騎士。圖／翻攝自新竹市議員黃文政臉書

這起意外一共造成5人受傷，其中3人肢體、胸口多處擦挫傷送醫，詳細肇事原因，還有待警方調查釐清。

