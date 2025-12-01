新竹轎車紅燈突暴衝！4機車像「保齡球瓶」遭撞倒 ，5人傷。(圖／TVBS)

新竹市東區一輛白色轎車疑因駕駛恍神，竟如打保齡球般猛力撞上前方停等紅燈的4台機車，造成5人受傷，其中1名28歲女乘客慘遭壓在車底動彈不得，所幸熱心民眾見狀立即合力抬車救人！肇事駕駛經檢測並無酒駕，但詳細肇事原因仍有待警方調查。目擊者形容，事發當下宛如「殺人現場」，現場一片狼藉，場面驚悚！

新竹轎車紅燈突暴衝！4機車像「保齡球瓶」遭撞倒 ，5人傷。(圖／TVBS)

新竹市東區一輛白色轎車在停等紅燈時突然暴衝，如同保齡球撞擊般衝撞前方停等的4台機車，導致5人受輕傷。其中一名28歲女性乘客一度被壓在車底，所幸現場熱心民眾立即合力抬車救人。事故發生在1日晚間7點多，肇事轎車駕駛並無酒駕情形，但確切肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

導致5人受輕傷。其中一名28歲女性乘客一度被壓在車底。(圖／TVBS)

監視器畫面清楚記錄了事發經過，畫面中汽機車正常停等紅燈，突然間白色轎車猛力向前衝撞，如同打保齡球一般撞倒前方停等區的所有機車。撞擊後，轎車駕駛似乎仍未回過神來，持續踩著油門將其中一台機車往前推行了好幾公尺，導致機車上28歲女性乘客一度被壓在車底動彈不得。

監視器畫面清楚記錄了事發經過，白色轎車如同打保齡球一般，撞倒前方停等區的所有機車。(圖／民眾提供)

目睹事故的路人迅速反應，紛紛上前合力抬起汽車救人。救護車很快抵達現場，所幸被壓傷者保持意識清醒。消防人員到場後立即檢查傷者狀況，確認傷者頸部有反應。事故發生在新竹市東區食品路與西大路口，白色轎車駕駛疑似因恍神而未注意交通號誌，撞倒前方4台停等紅燈的機車，造成5人受到輕傷。一名目擊民眾表示，看到有人被壓在車底，周圍的人立即停下機車，合力抬起汽車進行救援，同時迅速報警求助。

28歲女性乘客一度被壓在車底動彈不得。(圖／民眾提供)

一名被撞的機車騎士描述事發經過時表示，當時突然聽到撞擊聲，還來不及反應就被撞上。他提到自己只有擦傷，但其他人傷勢較為嚴重。在5名傷者中，被壓在汽車下的28歲女性乘客全身多處擦挫傷，另外2名騎士分別出現多處擦傷及胸口疼痛症狀，其餘2人因傷勢輕微拒絕送醫治療。

目睹事故的路人迅速反應，紛紛上前合力抬起汽車救人。(圖／TVBS)

事故現場一片狼藉，肇事駕駛經檢測並無酒駕情形。然而，事故是因為駕駛恍神還是其他原因造成，仍有待警方進一步調查釐清。

