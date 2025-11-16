新竹通上線3月評分低、問題多 議員籲訂定規範勿淪錢坑

民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」。（王惠慧攝）

民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」。（截自新竹市議會直播）

新竹市政府推出的新竹通APP於今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；對此，市府回應，依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

市議員施乃如指出，新竹通APP上線至今3個月，在2大應用程式商店卻只拿到3.3分、2.8分，持續低分狀況，代表肯定出了問題，說穿了就是不好用，據她觀察評論區，有民眾反映10月初開始無法實名驗證，到11月初還沒修好。

廣告 廣告

她也提到，新竹通APP開發是在台北通及台中通之後，卻連使用問題的回報機制，如此基本的功能都沒有，不只如此，網頁版操作也與一般操作邏輯相悖，民眾在公共場所使用瀏覽器登入，通常會點擊不信任，但點下後會直接被登出。

「光實名驗證就bug一堆，115年還要繼續燒錢！」施乃如指出，新竹通成立初期預算為3000萬，民國115年預算再新增2002萬，市府應參考其他縣市訂定相關規範，定期巡檢及明訂下架機制，避免新竹通變成毫無止境的「錢坑APP」。

施乃如也要求市府，在新竹通內針對APP加入BUG回報頁面及規定廠商修復期限，每季揭露新竹通用戶統計相關資訊，讓議會更了解新竹通，立即建立行動應用軟體發展及管理作業原則，訂定KPI及下架機制，並加強跨部門溝通，提高新竹通黏著度，不要只看下載數。

對此，市府行政處表示，在初期建置經費主要係辦理建置會員中心、驗證中心、繳費中心及訊息發送平台等四大基礎運作架構及基本功能。115年度持續編列預算用途，除系統基本維運需求外，主要係依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

另，有關使用電腦版瀏覽器，選擇不信任遭登出問題，是為利系統資訊安全，此為現行之流程設計架構，非系統異常，市府將依建議持續進行介面流程優化。至於APP績效檢核機制，及強化跨局處合作提高黏著度及留存率，市府也將進行研議規畫。

新竹通APP未來也將持續擴充各項服務。使用者在操作中倘遇各項問題除了可以透過新竹通APP市政陳情服務頁面提出外，也可撥打1999客服由專人服務。

更多中時新聞網報導

澀谷昴台語喊水啦 期待來台開唱

金馬62李安助陣 1帝7后星光閃

章廣辰9m88緋聞「見光死」