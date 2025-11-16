新竹通上線3月評分低、問題多 議員籲訂定規範勿淪錢坑
新竹市政府推出的新竹通APP於今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；對此，市府回應，依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。
市議員施乃如指出，新竹通APP上線至今3個月，在2大應用程式商店卻只拿到3.3分、2.8分，持續低分狀況，代表肯定出了問題，說穿了就是不好用，據她觀察評論區，有民眾反映10月初開始無法實名驗證，到11月初還沒修好。
她也提到，新竹通APP開發是在台北通及台中通之後，卻連使用問題的回報機制，如此基本的功能都沒有，不只如此，網頁版操作也與一般操作邏輯相悖，民眾在公共場所使用瀏覽器登入，通常會點擊不信任，但點下後會直接被登出。
「光實名驗證就bug一堆，115年還要繼續燒錢！」施乃如指出，新竹通成立初期預算為3000萬，民國115年預算再新增2002萬，市府應參考其他縣市訂定相關規範，定期巡檢及明訂下架機制，避免新竹通變成毫無止境的「錢坑APP」。
施乃如也要求市府，在新竹通內針對APP加入BUG回報頁面及規定廠商修復期限，每季揭露新竹通用戶統計相關資訊，讓議會更了解新竹通，立即建立行動應用軟體發展及管理作業原則，訂定KPI及下架機制，並加強跨部門溝通，提高新竹通黏著度，不要只看下載數。
對此，市府行政處表示，在初期建置經費主要係辦理建置會員中心、驗證中心、繳費中心及訊息發送平台等四大基礎運作架構及基本功能。115年度持續編列預算用途，除系統基本維運需求外，主要係依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。
另，有關使用電腦版瀏覽器，選擇不信任遭登出問題，是為利系統資訊安全，此為現行之流程設計架構，非系統異常，市府將依建議持續進行介面流程優化。至於APP績效檢核機制，及強化跨局處合作提高黏著度及留存率，市府也將進行研議規畫。
新竹通APP未來也將持續擴充各項服務。使用者在操作中倘遇各項問題除了可以透過新竹通APP市政陳情服務頁面提出外，也可撥打1999客服由專人服務。
其他人也在看
防火巷疑蓋違建出租！ 房客控起火害餐廳毀不理
新北泰山一間知名複合式水產餐廳，上個月遭大火吞噬，店內生財器具全被燒得焦黑殘破! 而業者難以接受的是，起火點位置原本是防火巷，房東蓋違建，還轉租堆放器材，疑似成了火勢迅速延燒的關鍵，店家投入超過1500萬的裝潢全被燒毀，房東不僅遲遲未協助後續修復，更表明租約到期後不續租，目前老闆不排除走法律途徑提告求償。 #防火巷#違建#複合式水產餐廳東森新聞影音 ・ 2 小時前
西班牙西北部 野火灰燼汙染水源
西班牙 加利西亞地區在夏季野火重創後，隨著秋季降雨，帶來了另一場危機，雨水將灰燼沖入溪流與地下水層，汙染擴及數十個城鎮，最嚴重的區域，居民甚至必須仰賴志工送水維生。 沿著山路，穿梭在被燒毀的村落中...大愛電視 ・ 3 小時前
千張樂譜縫成羽翼女神現身歌劇院 國台交80年看見音符飛向世界
最近到台中國家歌劇院，可能會注意到1樓大廳的角落，有個戴翼、外型神似羅浮宮勝利女神的「雕塑」，近看發現，原來是由樂譜縫製而成的長襬禮服。這是文化部所屬國立台灣交響樂團80年團慶的回顧展「時間的樂譜」，雖然展覽不大，但彷彿一個時光隧道，帶人看看這個台灣第一個交響樂團的80年音樂旅程。自由時報 ・ 1 小時前
高雄廟宇遶境自封街狂炸煙火 警環「雙重開罰」最高10萬
該廟宇在遶境過程中未依規定申請活動路權，直接於瑞北路燃放大量煙火，現場七彩煙霧四散、地面滿是鞭炮垃圾。民眾拍下畫面直呼誇張，不少店家和騎樓客人被濃煙燻得難以招架。相關影片曝光後也在網路掀起熱議，不少人批評，「店家真倒楣」、「離兩旁店家都超近,這樣放不小心竄...CTWANT ・ 6 小時前
研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久
全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。中天新聞網 ・ 8 小時前
「新竹通」上線3月評價差、問題多 議員轟「錢坑APP」
新竹市議員施乃如質詢指出，新竹市政府的新竹通APP 8月上線以來，在應用程式商店的評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無問題回報機制，明年預算還要再新增2002萬元預算，呼籲市府應訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；市府則表示會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。自由時報 ・ 14 小時前
2蒙古女賊九份老街偷錢包 隔天圍觀火燒車被警認出落網
新北市九份老街日前發生竊案，日本旅客14日晚間向警方報案，指錢包疑在景點阿妹茶樓附近遭竊，警方調閱監視器後鎖定2名蒙古籍女子涉案，昨（15日）九份老街附近路段發生遊覽車火警，2涉案女子湊熱鬧時被警員認出並帶回警局，2人雖否認犯行，但被搜出新台幣、日圓、韓元，來源又交代不清，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。鏡新聞 ・ 3 小時前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
示警DeepSeek等中製AI風險 國安局揭位置、截圖都遭洩
國安局今（16）日公布針對DeepSeek等5款中製生成式AI語言模型檢測結果，指出抽測的AI模型皆有要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款等問題；生成內容則出現「台灣是中國領土不可分割的一部分」等偏頗資訊，並排除「人權」、「六四天安門事件」等特定關鍵字。公視新聞網 ・ 6 小時前
國安局示警這5款AI語言模型 稱中國台灣、民主自由人權都被ban掉
民眾在生活與日常過程中經常使用「生成式人工智慧（AI）語言模型」，國安局與法務部調查局、警政署刑事局等單位合作，發現5款中國製AI語言模型潛藏資安風險，言稱「中國台灣」、台灣不是一個國家，而「民主」、「自由」、「人權」、「六四天安門事件」等關鍵字也都會遭政治審查。太報 ・ 11 小時前
邰智源搭羅時豐主持麥卡貝新節目 名單還驚見《木曜》女班底
由麥卡貝網路電視打造的料理實境節目《真料理兩鍋論》今公布主持卡司與主視覺，由邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持。節目中主持群將分成兩組PK，親自上山下海尋找稀有食材、拜訪超強主廚，挖出傳奇秘方，只為端出最完美、最真實的料理。自由時報 ・ 8 小時前
小心別暈船！這些星座男特別喜歡撩撥人心
有的男人就是那麼無聊且可恥，他不愛你，卻還要靠近你，有意讓你誤解。科技紫微網這就帶著大家一起來探秘這個，讓無數女孩們疑惑不解的問題。科技紫微網 ・ 1 天前
盼老天垂憐 大雨淹加薩難民帳棚區
以色列與哈瑪斯停火後，加薩仍面臨嚴峻的人道考驗。近日加薩迎來冬季第一場強降雨，原已一無所有的流離家庭，帳棚更在一夜之間全被淹沒。聯合國警告，隨著冬季來臨，加薩恐將面臨新一波危機。 傾盆大雨不斷打在...大愛電視 ・ 1 天前
房務揪大亨堡有加「彈」 18歲男青旅開毒趴
台北市西門捷運站附近一間青年旅館，房務人員在清理退房房間時，機警發現大亨堡包裝紙內藏有可疑「喪屍菸彈」，立即通報警方。經調查，警方逮捕一名剛滿18歲的嚴姓男子，他曾邀集朋友在該旅館開毒趴。警方更從嫌犯手機中發現疑似群聚吸毒和槍枝照片，順利在新北市蘆洲一處民宅逮捕持有改造手槍的20歲吳姓男子！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
哥國方空襲疑涉毒武裝團體 7名未成年人喪生
（中央社波哥大15日綜合外電報導）哥倫比亞國家監察專員辦公室今天表示，哥國軍方本週在南部亞馬遜地區空襲一個涉嫌運毒的武裝團體時，造成7名未成年人死亡。中央社 ・ 9 小時前
日本全國僅十座！岡山超稀有「油掛大黒天神社」淋油才能祈福！整座神社飄散濃濃麻油香氣
聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油一邊祈福的過程很有趣，整座神社充滿濃郁麻油香氣，可以祈求良縁成就、就職成功、開運、金運、仕事運等…。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 9 小時前
劉世芳感謝「慈濟人」救災站在第一線 證嚴讚「鏟子超人」令人很感動
內政部長劉世芳昨（15）日前往花蓮靜思精舍拜訪慈濟證嚴法師，劉世芳部長特別感謝慈濟人一旦遇有重大事故，總是在第一時間看到藍天白雲慈濟人在現場協助的身影。證嚴法師開釋引導「這都是本份事」，她以9月馬太鞍溢流光復受災後，全台鏟子超人湧進投入為例，表示很感動，台灣的確以愛為寶，愛心很鞏固。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
北極光號？Gabe Newell超豪華遊艇花5億美金，配備15台頂級遊戲電腦
Valve 最近大動作公開 Steam 系列新硬體，而作為公司創辦人的 Gabe Newell，中文圈玩家們暱稱為「G胖」，前不久才透露自己半退休式的生活，居住在遊艇上邊玩邊工作。而最近 Gabe Newell 迎來了他的全新超級遊艇「Leviathan」，裡面驚人的豪華設備與近 5 億美元的造價也引起了許多網友討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
台東媽祖熱氣球墨西哥升空！驚豔萊昂國際熱氣球節
全球熱氣球界年度盛事「墨西哥萊昂國際熱氣球節（Festival Internacional del Globo, León Mx, FIG）」，於墨西哥當地時間11月14日清晨在萊昂都會公園開幕。台東縣政府與台東天后宮共同打造的全球唯一Q版媽祖熱氣球，首度亮相拉丁美洲，與全球25個國家頂尖飛行團隊一自由時報 ・ 10 小時前
徐榛蔚謝一圈卻沒謝他！季連成霸氣喊「我不需要」：我是為國家在做事
今年9月底花蓮光復鄉洪災發生後，行政院政務委員季連成擔任中央協調官，駐守花蓮將近一個月才返回中央，日前受到颱風鳳凰外圍環流及馬太鞍新生成3號堰塞湖溢流釀災，季連成昨（15）日再度重返花蓮視察，受訪時被問「徐榛蔚感謝花蓮救災，卻唯獨沒感謝中央」，季連成霸氣回應表示「我不需要」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前