「新竹通」上線3月評價差、問題多 議員轟「錢坑APP」
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議員施乃如質詢指出，新竹市政府的新竹通APP 8月上線以來，在應用程式商店的評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無問題回報機制，明年預算還要再新增2002萬元預算，呼籲市府應訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；市府則表示會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。
施乃如說，上線3個月的新竹通APP在2大應用程式商店卻只拿到3.3分、2.8的評分，民眾反映10月初開始無法實名驗證，直到11月初還沒修好。她質疑連使用問題的回報機制這種基本功能都沒有，難道APP上架後續不需要管理？另外，網頁版操作也與一般操作邏輯相悖，民眾在公共場所使用瀏覽器登入，通常會點擊不信任，但點下後會直接被登出。
施乃如說，新竹通成立初期預算為3000萬元，明年預算將再新增2002萬元，市府應參考其他縣市訂定相關規範，定期巡檢及明訂下架機制，避免新竹通變成毫無止境的「錢坑APP」。
行政處表示，新竹通網頁版在每台電腦瀏覽器首次登入會員時，帳密驗證通過後會進行OTP安全性驗證，如果使用者選擇信任新竹通網站，於下次使用該電腦的同一個瀏覽器登入時就不用再做OTP驗證，以增加便利性。
當使用者選擇不信任時，系統目前係預設視為不願意使用，因此以登出方式處理，此為現行流程設計架構，非系統異常，市府將依建議持續進行介面流程優化。此外，有關議員建議建立APP績效檢核機制，及強化跨局處合作提高黏著度及留存率，市府也將研議規畫。
新竹通APP除查詢及申請各項市政服務外，目前也結合新竹購物節專屬抽獎活動，未來也將持續擴充各項服務。使用者在操作中倘遇各項問題，除了可以透過新竹通APP市政陳情服務頁面提出外，也可撥打1999客服由專人服務。
