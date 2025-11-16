新竹通APP不好用 議員憂成錢坑

民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」。（王惠慧攝）

新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

施乃如指出，新竹通APP上線至今3個月，在2大應用程式商店卻只拿到3.3分、2.8分，持續低分代表肯定出問題，「說穿了就是不好用！」她觀察評論區，有民眾反映10月初開始無法實名驗證，至11月仍未修復，直指新竹通APP開發是在台北通及台中通之後，卻連使用問題的回報機制等基本功能都沒有，網頁版的操作邏輯也與一般使用習慣相悖。

「光實名驗證就問題一堆，明年還要繼續燒錢！」施乃如指出，市府應參考其他縣市訂定相關規範，定期巡檢及明訂下架機制，避免新竹通變成毫無止境的「錢坑APP」。她並要求新竹通APP加入問題回報頁面及規定廠商修復期限，每季揭露新竹通用戶統計相關資訊，讓議會更了解新竹通，喊話立即建立行動應用軟體發展及管理作業原則，訂定KPI及下架機制，並加強跨部門溝通，提高新竹通黏著度，不要只看下載數。

市府行政處表示，APP初期建置經費主要辦理建置會員中心、驗證中心、繳費中心及訊息發送平台等4大基礎運作架構及基本功能。115年度持續編列預算，除系統基本維運外，主要是依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

另有關使用電腦版瀏覽器，選擇不信任遭登出問題，是為系統資訊安全，此為現行流程設計架構，非系統異常，市府將依建議持續優化介面流程。

行政處強調，包括APP績效檢核機制、強化跨局處合作提高黏著度及留存率等，市府也將研議規畫。使用者在操作中倘遇各項問題，除了可以透過新竹通APP市政陳情服務頁面提出外，也可撥打1999客服由專人服務。