新竹通APP申請五千元消費金1/30起跑 高虹安：數位登記快速又便利
新竹市發放振興經濟五千元消費金，將於一月三十日上午八時起至二月二十八日正式開放「新竹通」APP數位申請功能，為提供便捷流暢的服務體驗，前三日將依身分證尾碼進行分流登記，歡迎尚未領取消費金的市民朋友，善用數位工具，享受高效便利的市政服務。
新竹市長高虹安二十六日表示，新竹通APP的註冊程序簡單易上手，市民朋友只要以手機簡訊驗證成為「實聯會員」即可進行線上登記，目前已經突破十萬人成功完成註冊，完成線上登記翌日起3個工作日內匯入指定帳戶，提醒市民朋友，匯款帳戶持有者須為申請人本人，以避免銀行匯款失敗。
行政處表示，為避免大量申請同時湧入，影響系統穩定，市府將參考過去中央經驗採取分流措施，一月三十日至二月一日首三日將採取身分證尾碼分流登記。其中，一月三十日開放「尾碼O、一、二、三」登記；一月三十一日開放「尾碼四、五、六」登記；二月一日開放「尾碼七、八、九」登記；二月二日起至二月二十八日止，則不限尾碼全面開放登記。
行政處說明，一月三十日起市民完成註冊後登入新竹通APP，可點選「服務/消費金申請」進行申請，為確保順暢連線，當申請人數過多時，系統會自動啟動「線上等候室」，請耐心等候，系統會依序導向登入頁，完成資料填寫並確認顯示申請已完成，後續也可到「申請紀錄」隨時掌握申請進度。
行政處補充，新竹通APP消費金申請專區整合代領功能，未滿十三歲子女可由法定代理人代領申請，備妥子女的身分證字號與生日等資訊即可操作。行政處提醒，「新竹通」APP是唯一的官方數位登記管道，市民朋友可參考操作指南圖卡進行登記，若有新竹通操作問題，亦可撥打一九九九客服專線洽詢或前往本市各區公所由專人協助。
