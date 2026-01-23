新竹連鎖餐飲老闆涉販毒遭押54天 「無罪定讞」獲國賠16.2萬元

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

新竹1名連鎖餐飲店老闆因涉嫌販買毒品遭羈押54日，案件經審理後該男子獲判無罪，男子因此依《刑事補償法》申請國賠，新竹地院判准賠償16萬2000元。

新竹1名男子遭羈押54日，案件經審理後該男子獲判無罪，男子依法申請國賠，獲賠16萬2000元。（圖／資料照）

根據判決書指出，該名王姓男子因涉嫌販賣二級毒品等案件，自2024年10月8日起遭羈押54天至11月29日，隨後被准予具保後停止羈押，該案之後被判無罪。男子稱羈押期間正值其餐飲事業上升期，已投入大量資源，且已婚育有子女，卻因羈押突失去人身自由，且禁見無法與親友社交、聯絡，致使事業被迫中斷、家庭失和，對母親及妻子感到愧疚，羈押期間多次癲癇發作，因此請求每日5000元的補償。

法院審理認為，該案基於確保日後到庭接受審判，保全刑事證據、訊問筆錄和押票等理由，有羈押必要性，但考量羈押期間無法工作、照顧家庭、名譽受損、身心承受痛苦且曾多次癲癇發作，准予補償，但每日補償5000元過高，應以每日補償3000元較適當，共補償54日合計16萬2000元。

