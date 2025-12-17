新竹週末去哪裡？新埔小旅行6大亮點：解憂步道、穀倉咖啡、柿餅美拍很療癒

Photo Credits：peilintung、shier0518

想找一個不塞車、不趕行程，又能慢慢把心情放下來的週末去處嗎？到新竹新埔切換成”慢模式”走走吧!沿著文山步道圓木棧道散步，看高鐵從田野間呼嘯而過；走進穀倉改建的農會咖啡廳，聞咖啡香、看稻田景；再到曬柿餅的金黃畫面、滿滿多肉植物與可愛小動物的生態園區，療癒指數一路飆升。把自然風景、在地美食與鄉村日常一次收藏，剛剛好填滿一個讓人心情變輕的週末。

【新埔旅行 6 大亮點】

新竹新埔文山步道

新埔農會咖啡廳

味衛佳柿餅觀光農場

福祥仙人掌多肉植物天堂

古月阿婆粄條

墾園生態園區

新竹新埔文山步道

Photo Credits：yvone010486、_phoebeliu_、alal921、tommot8785

文山步道又稱犁頭山步道，是新埔與竹北的界山，因山形像犁頭形狀而得名，是距離竹北生活圈最近的一條登山步道，好走不費力低難度，適合親子健行。居高臨下的步道稜線上，能見度好的時候可以眺望六家高鐵站、竹北、芎林，甚至是尖石五峰山區，視野寬闊。

地址：新竹縣新埔鎮國校街75號

交通：建議自行開車前往

新埔農會咖啡廳

Photo Credits：peilintung

將閒置穀倉打造成景觀咖啡，就在新埔鎮農會裡，不僅一早就開始營業、文青工業風新穎裝潢設計，還有大面窗景可以欣賞四季色彩不同的稻田，成為了另類的約會、聚會熱門地點。在農會裡還有設置新農民市場，販售多樣新鮮農產品，以及季節性的農產品，可以採買當地特色農產品作為城市旅行的伴手禮。

營業時間：週二～週日9:30～16:30（週一公休）

地址：新竹縣新埔鎮楊新路ㄧ段322號

交通：建議自行開車前往

味衛佳柿餅觀光農場

Photo Credits：molly888666、shier0518、m181211、vonidaily

每年農曆9月，新竹九降風吹起，也是柿子成熟及曬柿的季節，味衛佳柿餅觀光農場種植二百餘顆柿樹，將製作柿餅的過程免費開放給參觀，可以了解農家生活，並將柿子加工製成冰品，讓民眾品嚐甜柿的多種風味。

地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

交通：從「竹北站」或「新埔」轉搭新竹客運 5619 號公車到「街尾」站，下車後轉乘 20 分鐘計程車

福祥仙人掌

Photo Credits： sylvia904

園區蒐集來自世界各地八千餘種多肉植物，從大家最熟悉的石蓮花到比人還高的仙人掌都有，季節更迭讓園區總有不重覆的色彩變化。不僅好拍、還可挑選喜愛的植物及花盆做多肉植物組盆DIY，認識多肉植物增長見聞，重點是免門票!

地址：新竹縣新埔鎮38號

營業時間：週二～週日8:00～17:00（週一公休）

古月阿婆粄條

Photo Credits： hchgfun_pipilion

想品嚐正宗新埔客家古早味就到古月阿婆粄條，以豬大骨和肉慢火熬煮，湯頭清甜，油蔥香氣濃郁，主角是以純米手工製作，米香十足，口感Q彈的粄條, 乾的、湯的都好吃，再搭配經典的客家醃腸、滷味小菜，並淋上自製金桔醬解膩，是在地人大推的經典老店。

營業時間：週三～週一 9:00～18:00（週二公休）

地址：新竹縣新埔鎮中正路201號

交通：竹北火車站搭乘 5619 經新埔巴士至「電力公司」站，下車後步行約 1 分鐘前往

墾園生態園區

Photo Credits： kenyuanfarm

由主人家獨立開墾超過 25 年的生態園區，融合休閒、自然與教育，提供療癒的小動物互動，可以近距離接觸兔子、天竺鼠、火雞等，在豐富的生態環境中，欣賞竹林、池塘及落羽松，設置多樣化的親子遊樂設施，像是溜滑梯、沙坑都是孩子放電的好選擇。園內有俄羅斯夫婦經營的窯烤披薩餐廳和中餐廳，供應悶雞，非常適合親子同遊，體驗客家鄉村的田園生活和生態教育。

營業時日：10:00-17:00

地址：新竹縣新埔鎮義民路二段530巷172號

交通：搭乘新竹客運5621線至燒炭窩站下車，再步行約1公里

*小編提醒：自然景觀可能因氣候、季節緣故有所不同，實際依現場為主。

撰稿者/韓微微