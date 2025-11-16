新竹違停取締增2.5倍！機車騎士撞飛畫面曝 警親拍影片勸導

路口違停釀車禍事件頻傳，新竹縣警方積極加強取締力道，透過警力與科技執法雙管齊下，今年9月至10月共取締違規停車達3萬1600件，比去年同期大幅增加2.5倍。根據警方分析，並排停車、行穿線與人行道違規停車，以及路口10公尺內違規停車這三類違規行為佔總數的36%。警方表示，強化取締行動已有效減少事故發生，並透過宣導影片加強民眾對停車規範的認知。

新竹縣最年輕警察局長林建隆。（圖／TVBS）

新竹縣近期發生多起因違停造成的交通事故。監視器畫面顯示，一名機車騎士從巷弄轉出時，因路邊違停的轎車擋住視線，轉出去後恰巧遇到兩輛機車，最左邊的騎士反應不及，下一秒打滑摔倒在地。另一起事故中，一位騎士同樣因路口違停車輛遮擋視線，轉出後直接撞上其他車輛，整個人被撞飛起來。這類因違規停車導致的車禍意外在新竹縣頻繁上演。竹縣警交通隊組長張至毅表示，從事故的統計數據可以看出，取締違規停車後，交通事故減少幅度將近有兩成至三成之多，他相信路暢專案會為用路人帶來更好的交通環境。

為加強宣導效果，新竹縣警察局長林建隆親自拍攝宣導影片。影片中強調，即使駕駛表示「馬上移車」，一旦被發現違規停車，仍會被開罰，就算立即移車也無法避免罰單。警方除了拍攝宣導影片外，也同步加強執法力度。透過數據分析找出違規熱點，集中警力精準開罰。警方呼籲民眾，與其思考如何躲避執法，不如從基本的正確停車習慣做起，共同維護交通安全。

