新竹郵局在竹縣新開設樂齡集郵 樂齡長輩重溫當年收信之心情

二0二六年一開年，新竹郵局在北崙社區協會開設樂齡集郵課程，鼓勵長輩樂齡學習。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

因應超高齡社會來臨及善盡企業社會責任，新竹郵局今年開春在竹北市北崙社區發展協會開設樂齡集郵社團，六日首上課，新竹郵局主管特到場致意，對於長輩們在寒風中仍出門學習的精神，致上最高敬意。

新竹郵局行銷科黃博暉股長、李宜年表示，集郵係許多長輩曾有的共同回憶，透過郵票故事，重拾年輕歲月的感動和回憶，再次找回心中那份對生命熱愛的悸動，且透過郵票，知悉各種歷史、典故、古蹟等的知識，讓樂齡生活再次充滿熱血學習，為樂齡生活留下更璀燦的人生扉頁。

廣告 廣告

樂齡長輩在聽過一封信的旅行後，都表示要回家寫信給自己，重溫再收信的等待心情。（記者彭新茹攝）

而北崙社區的好鄰居光明郵局經理鄭淳芳亦親自前來參加首日課程，她說，新竹郵局局長吳進益，要求每個支局要做民眾的好鄰居，要主動走入社區，關心民眾所需，因此她也加入北崙里的志工行列，與社區夥伴一塊為社區做社會服務。

北崙里里長洪燕卿表示，她本身也是個集郵迷，雖然後來因工作未再繼續，但家裡保存的集郵冊，至今仍是她的最愛、她的寶。很開心，透過集郵社指導老師鄧素君的推荐，讓樂齡集郵在此開設，教室就設在萬善爺廟宇旁邊，萬善爺庇祐地方，長輩們有空來此多坐坐、學習，讓此處成為社區交流、民眾休憩的好地方。

第一堂課集郵社指導老師鄧素君為所有樂齡長輩帶來「一封信的旅行」，她說，以前從一封信的郵戳，就可知悉這封信曾到過哪些城市，但現今如剩下寄出地的郵戳；而郵差收回郵筒內的信件後，透過機器分檢、人工分檢，再送至家戶，其間，民眾若能寫上五碼的郵遞區號，則可加速信件分檢作業，讓信件更快到達寄件者手中，提醒民眾要寫上五碼的郵遞區號。

參與的樂齡長輩皆表示，沒想到一封信的旅行這麼有趣，很久沒寫信，回家要寫一封信寄給自己，重現收信的等待心情。