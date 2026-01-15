新竹郵局局長交接典禮 沈佛龍接棒領航

新竹郵局十五日舉行卸、新任局長交接典禮，由中華郵政公司副主任委員王婉如(中)擔任監交人，原局長吳進益(左)榮陞桃園郵局局長，新任局長由沈佛龍(右)接任。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹郵局十五日舉行卸、新任局長交接典禮，現場氣氛隆重溫馨，由中華郵政公司副主任委員王婉如擔任監交人，見證新竹郵局重要的傳承時刻，原局長吳進益因表現優異榮陞桃園郵局局長，職務由原臺北郵局副局長沈佛龍接任，象徵新竹郵局邁向嶄新發展的階段。

交接典禮現場貴賓雲集，新竹內天后宮林振森董事長、新竹市民防大隊林麗美大隊長、新竹分會理事長徐長德理事長等人都蒞臨觀禮。副主委王婉如於典禮中表示，吳進益局長任內深耕新竹郵政業務，積極督導、務實管理，帶領團隊在多項業務評比中屢創佳績，過去曾擔任中華郵政工會新竹分會理事長，深刻理解基層同仁辛勞，處事圓融、以人為本，深受同仁敬重，也獲得地方各界一致肯定。

新任局長沈佛龍指出，新竹兼具科技發展與人文溫度，未來推動業務與數位轉型的同時，將以人本管理為核心，兼顧工作效率與同仁身心健康，讓各項創新建立在穩定與關懷的基礎之上。

此外，他秉持「服務到位，業績自來」的經營理念，將持續提升郵局服務品質，落實防制詐騙措施，降低警示帳戶發生率，深化顧客關係管理，並結合社區及地方政府資源，擴大對弱勢族群及獨居長者的關懷服務，使郵政不僅是提供服務的窗口，更成為陪伴社區的重要力量。

沈佛龍說，展望未來，新竹郵局將聚焦幾項核心方向：第一、持續深化專業教育訓練，落實標準作業與合規制度，確保穩定服務品質。第二、強化防制金融詐騙作為，善盡守護民眾財產安全的責任。第三、落實以客為尊，精進郵務、儲匯與壽險等核心業務，讓郵政服務更貼近民眾需求。第四、深化與社區的連結，積極參與公益與在地事務，展現郵政溫度與社會責任。

新任新竹郵局沈佛龍局長具備完整的郵政歷練，曾歷任三重新莊郵局經理、總公司壽險處行銷科科長、數位發展科科長、臺北郵局快捷郵件科科長及臺北郵局副理等要職，行政與實務經驗豐富。任職臺北郵局期間，積極整合資源、深耕地方需求，成功因應大型電商快捷郵件量能挑戰，帶動郵務營收穩健成長。