新竹郵局局長交接 吳進益榮陞桃園郵局 沈佛龍接棒再創新猷

《圖說》在中華郵政副主委王婉如監交下，新竹郵局卸任局長吳進益（左）將印信交接予新任局長沈佛龍（右）。（記者方健龍攝）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹郵局今（15）日舉行卸、新任局長交接典禮，由中華郵政公司副主任委員王婉如擔任監交人，見證新竹郵局重要傳承時刻。原局長吳進益榮陞桃園郵局局長，職務由原臺北郵局副局長沈佛龍接任，象徵新竹郵局邁向嶄新發展階段。

副主委王婉如致詞表示，吳進益局長任內深耕新竹郵政業務，積極督導、務實管理，帶領團隊在多項業務評比中屢創佳績。過去曾擔任中華郵政工會新竹分會理事長，深刻理解基層同仁辛勞，處事圓融、以人為本，深受同仁敬重，也獲得地方各界一致肯定。

新任局長沈佛龍具備完整的郵政歷練，曾歷任三重新莊郵局經理、總公司壽險處行銷科科長、數位發展科科長、臺北郵局快捷郵件科科長及臺北郵局副理等要職，行政與實務經驗豐富。任職臺北郵局期間，積極整合資源、深耕地方需求，成功因應大型電商快捷郵件量能挑戰，帶動郵務營收穩健成長。

竹郵新任局長沈佛龍表示，新竹兼具科技發展與人文溫度，未來推動業務與數位轉型的同時，將以人本管理為核心，兼顧工作效率與同仁身心健康，讓各項創新建立在穩定與關懷的基礎之上。

沈佛龍指出，新竹郵局秉持堅信「服務到位，業績自來」的經營理念，將持續提升本局服務品質，落實防制詐騙措施，降低警示帳戶發生率，深化顧客關係管理，並結合社區及地方政府資源，擴大對弱勢族群及獨居長者的關懷服務，使郵政不僅是提供服務的窗口，更成為陪伴社區的重要力量。未來也將在「以人為本、服務為先」的核心理念下，凝聚團隊力量，打造同仁安心投入、民眾信賴依靠的溫暖郵政，成為新竹市民最貼心的「好厝邊」。

《圖說》新竹郵局原局長吳進益榮陞桃園郵局局長，同仁代表送上鮮花致意。（記者方健龍攝）

《圖說》新竹郵局新任局長沈佛龍強調，未來推動業務與數位轉型，將以人本管理為核心，兼顧工作效率與同仁身心健康，讓各項創新建立在穩定與關懷的基礎之上。（記者方健龍攝）