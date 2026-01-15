新竹郵局局長交接 沈佛龍履行服務承諾 引領新竹郵局邁向新階段

▲新竹郵局局長交接，原局長吳進益榮陞桃園郵局局長，其職務由原臺北郵局副局長沈佛龍接任，象徵新竹郵局正式邁入全新發展階段。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／新竹 報導】新竹郵局於15日在該局4樓大禮堂隆重舉行卸、新任局長交接典禮，現場氣氛莊嚴溫馨。典禮由中華郵政股份有限公司王副主任委員婉如擔任監交人，見證新竹郵局重要的傳承時刻。原局長吳進益榮陞桃園郵局局長，其職務由原臺北郵局副局長沈佛龍接任，象徵新竹郵局正式邁入全新發展階段。

王副主任委員婉如於致詞時表示，吳進益局長任內深耕新竹郵政業務，秉持務實管理與積極督導精神，帶領團隊在多項業務評比中屢創佳績。吳局長過去曾擔任中華郵政工會新竹分會理事長，深刻體會基層同仁的辛勞，處事圓融、以人為本，深獲同仁敬重，亦受到地方各界一致肯定。

新任局長沈佛龍具備完整且豐富的郵政歷練，曾歷任三重新莊郵局經理、總公司壽險處行銷科科長、數位發展科科長、臺北郵局快捷郵件科科長及臺北郵局副理等重要職務，兼具行政管理與實務執行經驗。任職臺北郵局期間，沈局長積極整合資源、掌握地方需求，成功因應大型電商快捷郵件量能挑戰，帶動郵務營收穩健成長，展現卓越的領導能力。

沈佛龍局長表示，新竹兼具科技發展動能與濃厚人文底蘊，未來在推動郵政業務與數位轉型的同時，將以人本管理為核心，兼顧工作效率與同仁身心健康，讓各項創新措施建立在穩定與關懷的基礎之上。

此外，沈局長秉持「服務到位，業績自來」的經營理念，將持續提升服務品質，落實防制詐騙措施，降低警示帳戶發生率，深化顧客關係管理，並結合社區及地方政府資源，擴大對弱勢族群及獨居長者的關懷服務，讓郵政不僅是服務窗口，更成為陪伴社區的重要力量。未來，新竹郵局將在「以人為本、服務為先」的核心理念下，凝聚團隊向心力，打造同仁安心投入、民眾信賴依靠的溫暖郵政，成為新竹市民最貼心的「好厝邊」。