新竹郵局新、卸任局長交接 新任局長沈佛龍具備完整歷練





新竹郵局卸、新任局長交接15日舉行，中華郵政公司王婉如副主任委員擔任監交，見證新竹郵局重要傳承時刻。原局長吳進益榮陞桃園郵局局長，職務由原臺北郵局副局長沈佛龍接任，象徵新竹郵局邁向嶄新發展階段。

副主任委員王婉如於典禮中表示，吳進益局長任內深耕新竹郵政業務，積極督導、務實管理，帶領團隊在多項業務評比中屢創佳績。過去曾擔任中華郵政工會新竹分會理事長，深刻理解基層同仁辛勞，處事圓融、以人為本，深受同仁敬重，也獲得地方各界一致肯定。

新任局長沈佛龍具備完整的郵政歷練，曾歷任三重新莊郵局經理、總公司壽險處行銷科科長、數位發展科科長、臺北郵局快捷郵件科科長及臺北郵局副理等要職，行政與實務經驗豐富。任職臺北郵局期間，積極整合資源、深耕地方需求，成功因應大型電商快捷郵件量能挑戰，帶動郵務營收穩健成長。

沈佛龍局長表示，新竹兼具科技發展與人文溫度，未來推動業務與數位轉型的同時，將以人本管理為核心，兼顧工作效率與同仁身心健康，讓各項創新建立在穩定與關懷的基礎之上。



