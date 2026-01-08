新竹郵局歲末關懷獨居長者 傳遞溫暖迎新春

▲新竹郵局攜手新竹市仁愛社會福利基金會，共同辦理「郵心相連 傳愛永續」關愛社區公益活動，關懷並慰問在地獨居長者。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／新竹 報導】歲末寒冬、農曆春節前夕，新竹郵局於8日攜手新竹市仁愛社會福利基金會，共同辦理「郵心相連 傳愛永續」關愛社區公益活動，關懷並慰問在地獨居長者。活動由新竹郵局局長吳進益親自帶領同仁前往拜訪，捐贈民生生活物資一批，並與長者們親切話家常，傳遞溫暖關懷，期盼為長者們營造幸福、溫馨的春節氛圍。

活動當天，新竹郵局同仁以實際行動關心長者生活需求，除致贈生活必需物資外，更透過陪伴與交流，讓長者感受到社會的溫情與關懷，現場氣氛溫馨感人。仁愛社會福利基金會對新竹郵局長期投入公益行動表達高度肯定，特別致贈感謝狀，感謝郵局對地方社福工作的支持與付出。

仁愛社會福利基金會表示，新竹郵局所發起的公益活動對地方社福單位具有正向的號召與示範意義，除物資捐贈外，更重要的是陪伴與關懷的力量。面對社福人力不足的挑戰，也期盼未來能有更多志工加入行列，共同投入獨居長者的關懷服務。

新竹郵局局長吳進益表示，新竹郵局將持續以「郵心相連 傳愛永續」為核心精神，與地方機關及社福團體攜手合作，深入社區關懷弱勢族群，溫暖守護獨居長者，讓郵局不只是提供郵政服務，更成為社區中最值得信賴、最貼心的「好厝邊」，共同打造充滿愛與關懷的幸福城市。