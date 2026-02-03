新竹郵局「新春揮毫送春聯」，首場竹北郵局登場，讓郵局充滿濃濃年味。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，新竹郵局為回饋在地鄉親長年支持，特於轄下四個郵局舉辦「迎新春送春聯」活動，免費贈送民眾春聯，共享新春喜氣，首場於竹北郵局登場。

新竹郵局局長沈佛龍表示，「貼春聯」是華人過年不可或缺的重要傳統，因此郵局多年來持續舉辦現場揮毫活動，除落實企業社會責任（CSR）外，也期盼透過近距離觀賞書法名家揮灑筆墨的過程，讓民眾親身感受書法藝術的氣韻與文化深度，將象徵吉祥與祝福的春聯帶回家，迎接嶄新的一年。

新竹郵局表示，現場除可免費索取名家墨寶外，活動期間亦同步推出多款年節應景商品，包括深受集郵愛好者喜愛的「一一四年度郵票冊」，以及由郵局團隊獨家設計、造型喜氣的「馬年專屬紅包袋」，讓民眾在洽辦郵務之餘，也能選購年節伴手禮，與親友共享新春喜悅。

其他三場現場活動時間分別係四日於竹東郵局、五日於武昌街郵局及六日於湖口郵局，時間皆係當日上午九時至十二時。