新竹郵局「清淨家園」掃街活動 清爽迎新春

新竹郵局於春節前夕，在新竹市東門街郵局周邊商圈舉辦「清淨家園」環境整潔活動。(圖由新竹郵局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

農曆春節將至，家家戶戶忙著除舊佈新、迎接新年。新竹郵局秉持關懷社區、服務在地的初心，於春節前夕在新竹市東門街郵局周邊商圈舉辦「清淨家園」環境整潔活動，號召同仁走出辦公室、走進街巷，以實際行動整理市容，為社區營造乾淨、舒適的生活環境，也向鄉親提前拜年，陪伴大家以清爽心情迎新春。

此次活動由新竹郵局局長沈佛龍率領行政部門及郵務單位同仁，針對新竹市東門街郵局周邊道路加強清掃，並延伸至鄰近商圈路段，撿拾瓶瓶罐罐、落葉及一般廢棄物，同步落實垃圾分類與資源回收。現場同仁分工合作、相互支援，讓街容更整潔，也讓「新年從整潔開始」落實在每一步行動中。

廣告 廣告

沈佛龍表示，郵局不僅提供郵務、儲匯及壽險等服務，更希望成為民眾日常生活中值得信賴的「在地暖心站」。透過清淨家園掃街活動，除凝聚同仁向心力，也盼與鄉親共同守護生活環境，從「垃圾不落地」的小習慣做起，讓乾淨的街道、友善的社區，成為迎接新春最美好的風景。