新竹都城隍公爺270週年聖誕千秋 高虹安、邱臣遠率市府團隊祝壽

逢都城隍公爺聖誕千秋，新竹都城隍廟十六日晚間舉行隆重團拜典禮，新竹市長高虹安、副市長邱臣遠率市府團隊虔誠到場祝壽，感念城隍公爺長年護佑地方、庇蔭市民，並祈求新竹市政推動順利、城市穩健發展。

新竹市長高虹安昨（十七）日表示，都城隍公爺守護竹塹城已逾兩百餘年、庇佑萬民，早已深植於市民生活之中，不僅是地方信仰核心，更是新竹珍貴的文化資產，承載著世代相傳的歷史記憶與道德精神。今年適逢都城隍公爺二百七十七週年聖誕千秋，市府團隊不僅懷著虔敬之心前來祝壽團拜，同時也見證城市發展的歷史軌跡，凝聚世代相傳的文化認同。

新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，都城隍公爺以主持公道、庇佑蒼生聞名，長年來已成為市民心靈依靠的重要力量，廟方將持續肩負文化保存與社會教化的責任，透過祭典、公益與文化科儀活動，傳承城隍信仰精神，讓更多年輕世代理解並認同這份珍貴的在地文化資產，未來都城隍廟將持續與市府攜手合作，在守護傳統的同時融入創新思維，讓城隍信仰持續庇佑地方，也讓新竹文化再次走向更寬廣的國際舞台。

民政處長施淑婷表示，新竹都城隍廟為新竹重要宗教與文化場域，其祭典活動不僅具有信仰意義，也展現新竹深厚的歷史文化底蘊，新竹市府亦將持續與廟方合作，讓城隍文化在新竹深深扎根，也讓更多人看見竹塹信仰的溫度與力量。民政處表示，新竹都城隍廟暖壽大典特別邀請，龍山國小國樂團、水源國小國樂團、新竹國小管樂團、東門國小合唱團及弦樂團、民富國小管樂團、東園國小弦樂團、光武國中國樂團、新竹青年國樂團、三民國中國樂團及管弦樂團、培英國中管樂團、光華國中管樂團、建功高中國樂團及管樂團、新竹市立青少年國樂團、竹塹威靈武術隊等輪番登場演出精采節目，慶祝都城隍公爺二百七十七週年聖誕千秋暖壽。