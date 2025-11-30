新竹都城隍廟商圈工讀生遭砍 警方逮8人送辦

（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）新竹市警察局今天說，都城隍廟商圈昨天發生持刀傷人事件，1名17歲工讀生遭攻擊致臟器外露，經搶救暫無生命危險，啟動快打警力，逮捕8名嫌犯，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

新竹市警察局第一分局透過文字表示，經查，疑因被害人積欠陳姓男子債務，陳男與7名共犯前往被害人打工處討債，雙方於談話中起爭執，其中陳男與其他3人對被害人施暴後逃逸。

新竹市警一分局偵查隊隊長張勝雄今天接受媒體訪問指出，在專案小組全力追查下，於路檢攔獲涉案的3輛車，查緝陳姓犯嫌等4人到案，並持續循線追捕，其餘4人亦於短時間內全數查緝到案。

他說，事發時，陳男甚至持預藏刀械砍傷被害人多處後，造成被害人臟器外露、現場血跡斑斑，所幸經送醫搶救後，暫無生命危險；全案依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

警察局表示，對於意圖滋事、以暴力挑釁社會秩序的不法分子，以及有危害治安的脫序行為，都將依法嚴辦到底，維護社會安全。（編輯：李淑華）1141130