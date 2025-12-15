新竹關西今晨最低溫7度℃ 未來十天3波東北季風報到

清晨氣溫驟降，不少人一覺醒來就能感受到寒意，受到入冬以來的第一波大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，週一清晨全台平地最低溫在新竹關西只有7度℃，不過白天開始隨著大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但仍要留意日夜溫差偏大。

氣象預報員李孟軒說明，「這幾天可能在西半部地區日夜溫差比較偏大，可能會有局部10度℃左右的溫差出現，今、明兩天天氣相對是比較穩定的，晴到多雲為主，降雨比較零星，週三開始在迎風面像是東半部跟基隆北海岸還有桃園以北，可能降雨機率會有稍微增加的趨勢。」

雖然短時間內氣溫回升、天氣相對穩定，但除了氣象署提醒週三以後，迎風面降雨機率增加。氣象專家也預估東北季風仍將一波波接力報到，週五、週六受到西南水氣移入的影響，嘉義以南和宜花東，整天都容易有雨，降雨時間長。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，「未來10天有3波東北季風的影響，第一波在17號中午以後到18號，第2波21號到22號，以及我們最後期第10天，24號中午以後，後面這一波看起來有比較強的東北風。」

未來一段時間天氣變化仍相當頻繁，不只早晚偏冷，降雨也將時多時少，氣象署表示，週四清晨中南部地區可能出現局部低雲或霧，行車通勤要多留意視線狀況，外出時也要適時增添衣物，留意天冷保暖。